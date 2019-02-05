رانيا محمود ياسين نجمة بورصة مصر

كشفت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين عن مشاركتها في فيلم "بورصة مصر"، بتجسديها شخصية موديل.

وستبدأ ياسين تبدأ بتصوير أول مشاهدها يوم الأربعاء المقبل، فى مدينة الإنتاج الإعلامى، حسب عين المشاهير.

ويشار في بطولة فيلم "بورصة مصر" الفنان حسن حسنى، لطفى لبيب، ونجوى فؤاد ومحمد ثروت، علاء مرسى، محمد لطفى، مدحت تيخا، كلوديا، ساندى، مروة عبد المنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، عبد الله مشرف، هاجر الشرنوبى، أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، محمد جمعة.

يذكر أن رانيا محمود ياسين تشارك في رمضان المقبل بمسلسل فلانتينو مع الفنان عادل إمام، و كل من دلال عبدالعزيز وهدى المفتى وطارق الإبيارى وفاء صادق، وجارى الإعلان عن باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

حيث يظهر الزعيم فى أحداث العمل متزوجا وله 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس "إنترناشيونال".