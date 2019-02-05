كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانيا يوسف تدخل لوكيشن "وبينا معاد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الفنانة رانيا يوسف أن مسلسل "ملايكة ابليس" الذي ستخوض به السباق الدرامي لرمضان المقبل تم تغير اسمه.

وأوضحت في تصريحات صحفية:" صناع العمل استقروا على اسم "وبينا معاد" بدلًا من "ملايكة ابليس، بعد عدة جلسات عمل"

واستكملت:" المخرج أحمد خالد موسى بدأ في تصوير المشاهد الأولى من المسلسل يوم الخميس الماضي".

وفيما يخص مشاهدها قالت:" بداية مشاهدي منتصف الأسبوع المقبل، في أكثر من لوكيشن"".

وكانت نشرت "رانيا" صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وكتبت: "وبينا معاد" رمضان 2019.

مسلسل "وبينا معاد" من بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، وأيمان العاصي، ومحمد جمعة، سلوى خطاب، أحمد داود من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.