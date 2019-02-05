كنترول الشهادة الاعدادية بالقليوبية … الآن بالاسم ورقم الجلوس أحصل على النتيجة 2019

لجميع الطلبة والطالبات في الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية ، اعتمد منذ قليل محافظ القليوبية ، الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق نتيجة الفصل الدراسي الأول من إمتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية بالقليوبية نحو 73.44%.

كما أعتمد محافظ القليوبية وفي حضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية المهنبية بمحافظة القليوبية حيث بلغت نسبة النجاح 71.85%.

كيفية معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القليوبية 2019:

يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية الحصول على نتيجة نصف العام الدراسي دور يناير 2019، وذلك من خلال أياً من الطرق الآتية:

1- ترك رسالة في أسفل الموقع تتضمن الاسم ورقم الجلوس وسوف نقوم بعرض النتيجة عندما نتمكن من ذلك.

2- الدخول على هذا الرابط الالكتروني الخاص بموقع كنترول الشهادة الاعدادية بالقليوبية بالضغط هنا

من جهته قال محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق بأن عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية بلغ هذا العام نحو 89 ألف و 805 طالب وطالبه، أدي منهم الامتحانات نحو 89 ألف و 129 طالب وطالبه.

كما وجه محافظ القليوبية كلمه إلى طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية هنأ فيها الطلاب الناجحون في الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية، وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من أفتتاح العديد من المدارس على مستوى مراكز ومدن محافظة القليوبية لتخفيض الكثافات المرتفعة بالفصول والحد من الفترات للوصول إلى خدمة تعليمية متميزة.