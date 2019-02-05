سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلي المصري|متابعة أسعار العملات العربية والأجنبية الآن

متابعة يومية وتحليل للاتجاه الذي تتخذه العملات بالبنك الأهلي، على المدى المتوسط والقصير وعلى المدى الطويل، وتأثر العملات بالبنك بالعدد من العوامل الداخلية والخارجية، مع عرض آخر جدول لأسعار العملات بالبنك محدثا بشكل يومي، تابعوا معنا سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية بالبنك الأهلي المصري.

ويعتبر البنك الأهلي من أكثر البنوك استقرارا في أسعار العملات، وخاصة سعر الدولار، من بين البنوك العاملة بالسوق المصري، وهذا بسبب الاحتياطي النقدي الكبير للبنك، وذلك بعد قرار تحرير صرف الجنيه في مقابل العملات، ومع ارتفاع احتياطيات البنك من العملة الخضراء وباقي العملات اصبح سعر صرف العملات فيه من الأكثر استقرارا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وأسعار العملات

تحديث 5 فبراير 2019

لمتابعة أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري عبر صفحة فيس بوك البنك الأهلي.

ويفضل المستثمرين الاستثمار في البنك الأهلي المصري بسبب انخفاض سعر الفائدة بالبنك، الفائدة على القروض مما يتيح مناخا أفضل للاستثمار وثقة في السوق المصري، وقد قام بالفترة الأخيرة بتخفيض لسعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك بعد ارتفاع الفائدة في العامين الماضيين، والتي بلغت 20%، لتشجيع الادخار وتخفيض التضخم، وقام الأهلي المصري فيما بعد، في فبراير 2018، بتخفيض سعر الفائدة بنحو 0.5% على جميع حسابات التوفير، حيث أصبحت على الحساب العادي ما بين 10.60% و11.25%.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.64 مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع: 17.65 البنك العربي الأفريقي الدولى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.64 17.72 6 ساعات مصرف أبوظبى الإسلامى 17.64 17.73 3 ساعات بنك التعمير والإسكان 17.63 17.73 يومين بنك الكويت الوطني NBK 17.63 17.73 يومين بنك البركة 17.63 17.73 يوم واحد بنك الإستثمار العربي AIB 17.63 17.73 يوم واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.63 17.73 يوم واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.63 17.73 3 ساعات كريدى أجريكول 17.62 17.72 5 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.62 17.72 يوم واحد البنك الأهلى اليونانى 17.62 17.72 يوم واحد البنك المركزى المصرى 17.60 17.74 يوم واحد بنك المشرق 17.60 17.70 37 دقيقة بنك التنمية الصناعية 17.60 17.70 5 أيام البنك المصرى الخليجى 17.60 17.70 1 ساعة بنك الإسكندرية 17.60 17.70 5 أيام بنك بلوم 17.60 17.70 6 أيام بنك قناة السويس 17.59 17.69 1 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.58 17.68 1 ساعة بنك عودة 17.58 17.68 1 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.58 17.68 47 دقيقة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.56 17.66 1 ساعة البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 47 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 17.55 17.65 2 ساعتين المصرف المتحد 17.55 17.65 1 ساعة بنك مصر 17.55 17.65 1 ساعة البنك الأهلي المصري 17.55 17.65 1 ساعة المصرف العربى الدولى 17.55 17.65 1 ساعة

أسعار العملات اليوم بالبنك الأهلي المصري

يعتمد سعر الدولار بالبنك الأهلي وجميع البنوك على قانون العرض والطلب والاحتياطات النقدية لدى البنوك، والأخبار الاقتصادي والسياسية الهامة، بينما يرتبط سعر اليورو والجنيه الاسترليني بالأسعار العالمية للعملات، وذلك بعد فكهما الارتباط بالسوق المصري وارتباطهما بالبورصات العالمية للعملات.

يرتبط سعر الريال السعودي في السوق المصري بقانون العرض والطلب وخاصة في مواسم الحجز للحج والعمرة، وقد استمر مستقرا على متوسطاته السعرية نفسها لما يقترب من العام، بسبب استقرار سوق صرف العملات بالسوق المصري.

يعتمد سعر اليورو بالبنوك المصرية على السعر العالمي للعملة الأوروبية ببورصات العملات العالمية، وذلك بعد أن قام بفك الارتباط بالجنيه المصري في 2011.