ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2019- رابط نتيجة “الصف الثالث الاعدادى...

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية “الصف الثالث الاعدادي” الترم الاول،يبحث كثير من الطلاب فى المرحلة الاعدادية فى القليوبية، فد انتهت امتحانات الشهادة الاعدادية فى المحافظة، يوم الخميس الماضى 24 يناير، وتتم الأن عمليات تصحيح الاجابات، و الجميع فى حالة ترقب لمعرفة متى سبكون موعد ظهور النتيجة، و يبحثون عن الروابط التى ستظر عليها نتيجة اعدادية القليوبية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2019

يتم حاليا حاليا تصحيح اجابات طلاب الصف الثالث الاعدادى على مستوى جميع ادارات محافظة القليوبية، وبعد ستكون هناك مراجعة للنتائج و رصد كشوف الدرجات، و من المقرر أن يتم رفع النتيجة على رابط مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، و بامكان الطلاب الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أكدت أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين أدوا الامتحانات على مستوى جميع ادارات المحافظة 89 ألف و800 طالب منهم 2083 طالب أدوا الامتحانات منازل، و ذلك فى 406 لجنة امتحانات، كما أكدوا أيضا أنه من المقرر أن تستمر تصحيح أوراق الاجابات حتى الأسبوع المقبل، وبعد ستتم المراجعة الشاملة .

مازالت تجرى عمليات تصحيح أوراق اجابات امتحانات الصف الثالث الاعدادى فى الكنترولات التى تم اعدادها لذلك و من المتوقع أن تستمر عمليات التصحيح و المراجعة طوال هذا الأسبوع فى جميع كنترولات محافظة القليوبية و فى خلال أيام سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة القليوبية، بعد الانتهاء من رصد الدرجات، وسيتم اعلان النتيجة مباشرة.

ظهرت نتيجة الفصل الدراسى الأول اللشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.44% واعتمدها محافظ القليوبية اليوم بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، و يمكن الان لجميع طلاب الشهادة الاعدادية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية.