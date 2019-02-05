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“بالتفاصيل” الآن هنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019 تيرم أول | محافظة...

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معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية النيرم الأول 2019 بسائر محافظات مصر، وذلك بعدما انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي والتي استمرت حتى قبل إجازة منتصف العام بيوم واحد، فقد انتهت معظم امتحانات الشهادة الإعدادية بمعظم المحافظات المصرية يوم 24 يناير 2019، وتواكب تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية مع أداء الطلاب الامتحانات، فقد كان يتم تصحيح كل مادة عقب الانتهاء من امتحانها مباشرة، واستمرت أعمال التصحيح ورصد الدراجات حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وهذا الأسبوع يتم اعتماد جميع نتائج الشهادة الإعدادية وإعلانها بجميع المحافظات المصرية تباعا، فقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بالعديد من محافظات الجمهورية، واليوم وغدا يتوقع إعلان نتائج جميع المحافظات، وذلك بعد أن يقوم السادة المحافظين كلا بمحافظته باعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام 2018/2029.

هذا وقد تمت أعمال المراجعة ورصد الدرجات بدقة كما صرح الكثير من وكلاء مديريات التربية والتعليم بالعديد من المحافظات، وذلك حرصا من القائمين على العملية التعليمية من أن يأخذ كل طالب وطالبة حقهم كاملاً دون تقصير في أب مرحلة من مراحل التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

معرفة نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 20119 بجميع المحافظات المصرية

من خلال الروابط التالية يمكن لجميع طلاب محافظات مصر الدخول على موقع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة التي أدى امتحان الصف الثالث الإعدادي بها، كما يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بكل سهولة ويسر، وكذلك معرفة موقف جميع المحافظات من إعلان النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019.

جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول   تم إعلانها
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول   تم إعلانها
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول  تم إعلانها
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول لم تظهر بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول
 		لم تظهر بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول
 		لم تظهر بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول
 		لم تظهر بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول
 		لم تظهر بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول
 		لم تظهر بعد
محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول
 		لم تظهر بعد
محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول
 		لم نظهر بعد
محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول
 		لم تعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 		لم تعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 		لم تعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 		لم تعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 		لم تعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 		لم تعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 		لم تعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 		لم تعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 		لم تعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 		لم تعلن بعد

المحافظات التي تم اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

  • محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.
  • محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.
  • محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.
  • محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.
  • محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.
  • محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.
  • محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.
  • محافظة أسوان  بنسبة نجاح 72%.
  • محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

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عزيزي وعزيزتي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية، في حال كان الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك يتعرض للضغط فيمكنكم ترك أرقام الجلوس والمحافظة التي تتبعها في تعليق على هذا التقرير، وسنعمل على الرد عليكم بالنتائج

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