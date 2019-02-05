تراند اليوم : الاجازات الرسمية في السعودية 2019

الاجازات الرسمية في السعودية 2019 ، بعد مضي اربعة شهور على بدء العام الميلادي في المملكة العربية السعودية يسعى العديد من الأفراد للتعرف على الاجازات الرسمية في السعودية 2019 للموظفين لاسيما الخاصة بالأعياد والمناسبات الوطنية والدينية، وأمام هذا لم يكن أمام موقع “الجمهور” سوى تقديم مجمل هذه الإجازات لحضراتكم مع التفصيل الكامل الذي يخص التاريخ ومدة الإجازة والمناسبة إن كانت دينية او وطنية ام أي شيء آخر، مع الإشارة أن هناك متسع لعدة إجازات جديدة خاصة بالموظفين في البلاد بظلال الشهور الست المتبقية من هذا العام الميلادي

الاجازات الرسمية في السعودية 2019

التقويم الوطني لكل أيام العطلات الرسمية الخاصة بسنة 2019 نستهدفها ونوردها لحضراتكم عبر موقع “الجمهور” الذي يعتني كثيراً بمثل هذه الأخبار والمعلومات.

مناسبة الإجازة التاريخ أيام الإجازة للعاملين بالحكومة أيام الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص بيان الإجازة عيد الفطر 1 شوال 1439 10-12 يوم الإجازة ما بين (3-7) أيام تبدأ الاجازات الأول من شوال 1439

في القطاع الحومي مدة 10 أيام

في القطاع الخاص تتراوح ما بين (3-7) أيام وفق رغبة صاحب العمل عيد الأضحى المبارك 10 ذو الحجة 10- 12 يوم 3- 7 أيام العطلة 10 أيام بالقطاعات الحكومية وفق التقويم الهجري وتبدأ من يوم الخامس من شهر ذي الحجة وحتى الخامس عشر، حيث يصادف عيد الأضحى العاشر من شهر ذي الحجة

في القطاع الخاص تتراوح ما بين (3-7) أيام وفق رغبة صاحب العمل اليوم الوطني للسعودية 23 سبتمبر 1439 يوم واحد يوم واحد من قائمة الاجازات يحصل الجميع على اجازة رسمية سنوية مدة يوم في اليوم الأول من الميزان احتفالا بالعيد الوطني للمملكة الموافق يوم 23 من شهر سبتمبر

مع النهاية من تقديم الاجازات الرسمية في السعودية 1439 للموظفين نأمل أن تكونوا قد تعرفتم وعن قرب على كامل الإجازات مع التواريخ الخاصة والمناسبات التي بسببها تم تسجيل الإجازة إن كانت وطنية أو دينية.

بعد مضي اربعة شهور على بدء العام الميلادي في المملكة العربية السعودية يسعى العديد من الأفراد للتعرف على الاجازات الرسمية في السعودية 1439 للموظفين لاسيما الخاصة بالأعياد والمناسبات الوطنية والدينية، وأمام هذا لم يكن أمام موقع “الجمهور” سوى تقديم مجمل هذه الإجازات لحضراتكم مع التفصيل الكامل الذي يخص التاريخ ومدة الإجازة والمناسبة إن كانت دينية او وطنية ام أي شيء آخر، مع الإشارة أن هناك متسع لعدة إجازات جديدة خاصة بالموظفين في البلاد بظلال الشهور الست المتبقية من هذا العام الميلادي

الاجازات الرسمية في السعودية 2019

التقويم الوطني لكل أيام العطلات الرسمية الخاصة بسنة 2019 نستهدفها ونوردها لحضراتكم عبر موقع “الجمهور” الذي يعتني كثيراً بمثل هذه الأخبار والمعلومات.

مناسبة الإجازة التاريخ أيام الإجازة للعاملين بالحكومة أيام الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص بيان الإجازة عيد الفطر 1 شوال 1439 10-12 يوم الإجازة ما بين (3-7) أيام تبدأ الاجازات الأول من شوال 1439

في القطاع الحومي مدة 10 أيام

في القطاع الخاص تتراوح ما بين (3-7) أيام وفق رغبة صاحب العمل عيد الأضحى المبارك 10 ذو الحجة 10- 12 يوم 3- 7 أيام العطلة 10 أيام بالقطاعات الحكومية وفق التقويم الهجري وتبدأ من يوم الخامس من شهر ذي الحجة وحتى الخامس عشر، حيث يصادف عيد الأضحى العاشر من شهر ذي الحجة

في القطاع الخاص تتراوح ما بين (3-7) أيام وفق رغبة صاحب العمل اليوم الوطني للسعودية 23 سبتمبر 1439 يوم واحد يوم واحد من قائمة الاجازات يحصل الجميع على اجازة رسمية سنوية مدة يوم في اليوم الأول من الميزان احتفالا بالعيد الوطني للمملكة الموافق يوم 23 من شهر سبتمبر

مع النهاية من تقديم الاجازات الرسمية في السعودية 1439 للموظفين نأمل أن تكونوا قد تعرفتم وعن قرب على كامل الإجازات مع التواريخ الخاصة والمناسبات التي بسببها تم تسجيل الإجازة إن كانت وطنية أو دينية.