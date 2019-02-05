تراند اليوم : الاجازات الرسمية في مصر 2019

الاجازات الرسمية في مصر 2019 ،وعلى غرار موعد الاجازات الرسمية في مصر لعام 2019 نستدرك أنّ العام الجديد وهو 2019 يحتوي على الكثير من الإجازات العامّة والخاصة بما تخُص المناسبات الدينية والوطنية، والأجندة الفصليّة للعام الدراسي في مدارس جمهورية مصر العربية لتنتظر الولوج في الأيام الدراسية والإنتظام بها بالتزامن مع البدء الفِعلي للعام الميلادي الجديد، وقد صدر العديد من النشرات الوزارية التي تتحدّث عن موعد الاجازات الرسمية في مصر لعام 2019 والتي لا تقتصِر فقط على المدارس بل تشمل كُل المؤسسات الحكومية، وفي كُل عام يتمّ في بدايته إصدار أجندة للإجازات الرسمية التي تتكامل لتُنتج في النهاية بوتقة من الجداول الزمانية بأسماء الإجازات الرسمية ومُناسباتها.

الاجازات الرسمية في مصر 2019

مرسُوم حكومي صادر عن الوزارات المعنيّة في حكومة جمهورية مصر العربية كان فيصَلِي ومُعمَّق كثيرًا في المحتويات التي تُصدرها في مقدّمة ما تناقلتهُ العديد من المواقع الإخبارية والصُحف والمجلات نقلًا عن الحكومة المصرية بعدما أفضَت بذكر العديد من المُناسبات والعطلات والأعياد التي ألصقت بها الكثير من العطلات الرسمية في هذا الأمر.

موعد بداية الترم الأول 2019 وموعد دخول المدارس في جمهورية مصر العربية سيكون يوم السبت 24 سبتمبر 2019.

اجازة رأس السنة الهجرية لسنة 1439 هجريًا الذي يوافق يوم الإثنين 2 أكتوبر 2019.

موعد إجازة 6 إكتوبر إجازة عيد القوات المسلحة الذي يوافق يوم الخميس 6 أكتوبر 2019.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف في جمهورية مصر العربية الذي يوافق يوم الأحد 11 ديسمبر 2019.

إجازة عيد الميلاد المجيد الذي يوافق يوم السبت 7 من شهر يناير لعام 2019.

موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية الذي يوافق يوم الأربعاء 25 من شهر يناير 2019.

هذا وتستمرّ إجازة نصف السنة 2019 لمدة أسبوعين علي أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني موعد العودة الفعلية للمدارس الترم الثاني، وذلك موعد عودة الدراسة المنتظمة في الجامعات يوم السبت الموافق 11 من شهر فبراير 2019.

الاجازات الرسمية 2019

الترم الثاني أو ما يُسمّيه البعض الفصل الدراسي الثاني كان حاوٍ في العديد من أيّامه على إجازات وعطلات رسمية قادرة على أن تتسق فيما بينها لتُقدّم العديد من الفرص وتسنح ليكون هُناك فُسحةٌ من أجل التربع على هذه العطلات التي يتحاور العديد من الأفراد على كيفية قضائها.

أمّا عن باقي اجازات 2019 بالتفصيل فنبدأ بـ إجازة عيد شم النسيم الذي يوافق يوم الاثنين 17 أبزيل 2019.

إجازة عيد تحرير سيناء الذي يوافق يوم الثلاثاء 25 أبريل 2019.

إجازة عيد العمال الذي يوافق الاثنين 1 مايو 2019.

موعد بداية شهر رمضان 2019 يوم 26 من شهر مايو 2019.

موعد إجازة عيد الفطر 2019 سيكون يوم 26 يونيو 2019 ولمدة 3 ايام.

يوم الجمعة 30 يونيو 2019 اجازة ذكري ثورة 30 يونيو.

يوم الاحد 23 يوليو 2016 موعد إجازة ثورة 23 يوليو.

موعد إجازة عيد الاضحى 2019 في مصر يوم السبت 2 من شهر سبتمبر 2019 ولمدة 4

اليوم التاريخ مناسبة الإجازة 1 السبت 7/1/2019 عيد الميلاد المجيد 2 الأربعاء 25/1/2019 ثورة 25 يناير 3 الإثنين 17/4/2019 شم النسيم 4 الثلاثاء 25/4/2019 عيد تحرير سيناء 5 الإثنين 1/5/2019 عيد العمال 6 الجمعة 26/5/2019 بداية شهر رمضان الكريم 7 الإثنين 26/6/2019 إجازة عيد الفطر السعيد “3” أيام 8 الجمعة 30/6/2019 ذكرى ثورة 23 يونيو 9 الأحد 23/7/2019 ذكرى ثورة 23 يوليو 10 السبت 2/9/2019 إجازة عيد الأضحى المبارك 11 الجمعة 6/10/2019 ذكرى انتصارات حرب اكتوبر 12 الجمعة 1/12/2019 المولد النبوي الشريف

نِهاية هذه الاجازات الرسمية في مصر 2019 تسلسل من الاهتمَامات من قبل الكثير من الافراد، مع الأخذ بعَين الإعتبار أنّه لمن المُمكن أن يكُون هناك إجازات أخرى استثنائيّة في هذا العام، وفي ذلك عقب وزير التربية والتعليم بأن موعد الاجازات الرسمية في مصر 2019 تحل على المُؤسّسات بلا إستئذان مسبق من الأفراد المعنيين.