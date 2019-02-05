شاهد: هدية نانسي عجرم لـ مولودتها الثالثة

أهدت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الاثنين، أغنية إلى مولودتها الثالثة؛ احتفالا بقدومها أول أمس السبت، حيث طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وحملت الأغنية، اسم ابنتها الثالثة "ليا"، علما بأنه شوقت الفنانة نانسي، جمهورها أمس الأحد، بشأن الأغنية الجديدة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وغردت عجرم، زوجة طبيب الأسنان اللبناني، فادي الهاشم، قائلة: "كأن هذه الأحاسيس أعيشها وأشعر بها للمرة الأولى…. ليا. غدا على قناتي الخاصة باليوتيوب".

​وكشفت الفنانة اللبانينة، أمس الأحد، عن أول ظهور لمولودتها الثالثة "ليا"، بحيث أعلنت عن حملها الثالث، في شهر أغسطس/ آب، بطريقة مبتكرة.