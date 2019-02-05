شاهد صورة من طفولة الملك سليمان بن عبد العزيز تثير الضجة

أثارت صورة تاريخية للملك سليمان بن عبد العزيز خادم الحرمين، وهو بعمر 3 سنوات، الكثير من الضجة والاهتمام.

وتأتي هذه الصورة للملك سليمان، وهو في سن الطفولة برفقة والده الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، خلال حفل استقبال لرؤساء وفود الحج فى مكة المكرمة، حسب صوت الأمة.

وقالت صفحة «داره الملك عبد العزيز»: "الملك عبد العزيز آل سعود، رحمه الله يلقي كلمة فى حفل استقبال رؤساء وفود الحج فى مكة المكرمة وبجواره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله، وعمره آنذاك (٣) سنوات عام 1357هـ / 1938م".

ويشار إلى أن الصور التاريخية القديمة للمشاهير ورؤساء الدول والملوك تحظى باهتمام كبير من قبل الجمهور، لا سيما ما وثقته لهم عدسات الكاميرا في طفولتهم.