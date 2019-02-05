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الآن هنا رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية تيرم أول 2019 برقم الجلوس .. نتائح...

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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية التيرم الأول للعام الدراسي 2019 والتي يتابعها طلاب وطالبات المحافظة عن كثب وبتوتر بالغ، خاصة بعدما تأخر إعلان النتيجة بالمقارنة بالمحافظات الأخرى، حيث تم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي العديد من المحافظات حتى الآن، وتعد محافظة القليوبية من اكبر محافظات مصر كثافة من حيث أعداد الطلاب، فمن الجدير بالذكر ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول بمحافظة القليوبية.

فقد صرح المسئولون بمدرية التربية والتعليم بالمحافظة أن النتيجة النهائية الآ على مكتب محافظ القليوبية تمهيداً لاعتمادها خلال ساعات، وسيتم نشر النتيجة بعد اعتمادها على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية من خلال موقع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية ويتم الاستعلام برقم الجلوس، مع خالص الأمنيات بالنجاح والتفوق

نتيجة الإعدادية بمحافظة القليوبية خلال ساعات

هذا وقد صرح مصدر مسئول بمدرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية: انه تم الانتهاء من جميع أعمال تجميع الدرجات، كما تم الانتهاء من الكشوف النهائية الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول لنصف العام، كما صرح المصدر أنه سيتم اعتمادها من السيد محافظ القليوبية اليوم السبت.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية تيرم أول 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية تيرم أول 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية تيرم أول 2019

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تولي محافظة القليوبية اهتمام خاص، وذلك لكون المحافظة من اكبر المحافظات كثافة طلابية، وعادة ما تتأخر النتيجة بالمحافظة، ويرجع ذلك أيضا بسبب عدد الإدارات التعليمية الكبير بالمحافظة، وذلك لكونها تحتوى على اكثر من 26 إدارة تعليمية، كما يوجد أيضاً أكثر من 1000 مدرسة إعدادية بالمحافظة، ومن المقرر اليوم السبت إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية صباحاً، كما سيتم إعلان النتيجة على موقع المديرية عصراً.

لمعرفة نتيجة الإعدادية بمحافظة القليوبية اضغط هنا .

جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول   تم إعلانها
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول   تم إعلانها
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول  تم إعلانها
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول لم تظهر بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول
 		لم تظهر بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول
 		لم تظهر بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول
 		لم تظهر بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول
 		لم تظهر بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول
 		لم تظهر بعد
محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول
 		لم تظهر بعد
محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول
 		لم نظهر بعد
محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول
 		لم تعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 		لم تعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 		لم تعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 		لم تعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 		لم تعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 		لم تعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 		لم تعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 		لم تعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 		لم تعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 		لم تعلن بعد

المحافظات التي تم اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

  • محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.
  • محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.
  • محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.
  • محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.
  • محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.
  • محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.
  • محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.
  • محافظة أسوان  بنسبة نجاح 72%.
  • محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الأول بجميع المحافظات

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

المادة الدراسية درجة المادة
مادة اللغة العربية 40 درجة
مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الرياضيات 30 درجة
مادة العلوم 20 درجة
مادة الرياضيات 20 درجة
مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع
مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع
مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع
المجموع الكلي 140 درجة

روابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

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وسنقوم من خلال هذا المقال وفور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، سوف نقوم بالمساعدة في حصول الطلاب والطالبات على نتائجهم وذلك من خلال كتابة تعليق بالأسفل موضحا رقم الجلوس والاسم وسنرد عليكم بالنتيجة فوراُ.

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