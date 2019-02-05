كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على دور رانيا منصور في "ابن أصول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الفنانة "رانيا منصور" في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "أبن أصول" للنجم حمادة هلال، وقالت رانيا إنها تجسد شخصية تدعى "رحمة" تنتمي إلى أسرة ذات مستوى إجتماعي مرموق تخوض فترة من حياتها الدراسية في أمريكا وقررت الرجوع إلى مصر لتعمل مسئولة في جمعية "الرفق بالحيوان" وبالأخص في تبني "القطط وكلاب الشوارع "، ومع مرور الوقت تعرفت علي ميشو "حمادة هلال"وتعيش قصة حب معه ولكن مع مرور الوقت تكتشف أنه يخضع لسيطرة والدته ومن هنا تنشأ الأزمات.

المسلسل يدور في إطار كوميدي اجتماعي ويضم كوكبة من النجوم وهم الفنان حمادة هلال وأيتن عامر وسوزان نجم الدين ومحمد نجاتى وأحمد حلاوة كريم أبو زيد وحمزه العيلي ووفاء سالم وإيناس كامل وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركه سينرچي، سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير.