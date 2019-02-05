انتهت: نتيجة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد اليوم الإثنين في الجولة الخامسة والعشرين وليفربول يحبط...

تُستكمل اليوم الجولة الخامسة والعشرون من البريميرليج، ويلعب الفريق المتصدر مع صاحب المركز الثاني عشر من الدوري، ويلعب كلوب اليوم للفوز لا غير لمواصلة تصدره الدوري الإنجليزي، أما وست هام فيلعب للخروج بأفضل نتيجة والفوز إذا أمكن للحصول على الثلاث نقاط التي تُعيده للمركز التاسع.

نتيجة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش والعاشرة في مصر والحادية عشرة في السعودية ومنتصف الليل في الإمارات، ويقوم حفيظ دراجي بالتعليق على المباراة على ببن سبورت الحاصلة على حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط باللغة العربية.

سجل أحداث المباراة:

لاعبو الفريقين يدخلون لملعب اللقاء لبداية عمليات الاحماء

تواجد جماهيري لدعم الهامرز في المدرجات

بداية المباراة .. ليفربول على يمين الشاشة باللون الرصاصي ووست هام بالزي الأساسي

الدقيقة 8: كرة تصل ل’دم لالانا والكرة بتسديدة ضعيفة في يد الحارس

الدقيقة 10: حماس شديد من لاعبي وست هام والكرة بتسديدة من كريس ويل كادت أن تعلن عن الهدف الأل

الدقيقة 16: تسديدة من تشتشاريتو والحارس بيكر في التصدي

الدقيقة 23: الهدف الأول للريدز عن طريق قدم ساديو ماني .. والاعادة تبين خطأ الحكم المساعد فالهدف من كرة تسلل

الدقيقة 28: الرد يأتي سريعا وهدف التعادل لوست هام عن طريق مايكل أنطونيو النتيجة الآن 1-1

الدقيقة 39: عرضية من روبترسون وتمر على محمد صلاح والتعادل قائم

نهاية الشوط الأول بالتعادل

بداية الشوط الثاني الآن

الدقيقة 47: خطأ لصالح فيليبي لاعب وست هام في منتصف الملعب

الدقيقة 60: مراوغة من محمد صلاح ناجحة وتسديدة ولكن الحارس يمسك الكرة والهدف يضيع

الدقيقة 70 نزول شاكيري كتبديل مكان لالانا وضغط من ليفربول لاحراز الثاني

الدقيقة 73: هدف مؤكد ضائع على وست هام فوق العارضة بقليل

الدقيقة 82: تسديدة من محمد صلاح يتابعها فان ديك والحارس يمسك بها

نهاية المباراة بالتعادل الايجابي 1-1

مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين بشكل مؤقت عن السيتي، بينما يحل وست هام يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة بفارق 3 نقاط عن المركز التاسا.

ليفربول ووست هام يونايتد

تلقي كلوب مدرب ليفربول بعض النتائج السيئة في الفترة السابقة؛ إذ أنه خرج من الأدوار التمهيدية للكأس وتعادل في مباراة بالدوري رغم خسارة الوصيف، حيث كانت الفرصة لديه للفوز وزيادة الفارق بشكل كبير لكنه فشل في النهاية.