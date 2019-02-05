ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول في محافظة السويس

ظهرت صباح اليوم نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة السويس لكل الطلاب، حيث انه اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في حضور القيادات التعليمية بالعديد من المديريات التعليمية في المحافظة.

حيث أكد محافظ السويس، اللواء عبد المجيد صقر، بأنه قام بمتابعة النظام التعليمي باستمرار داخل المدارس المختلفة في المحافظة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، كما أشار بان نسبة نجاح الطلاب بلغت 75%، وتلك النسبة تعتبر تميز الطلاب عن العام الدراسي الماضي في نتيجة الفصل الدراسي الأول، حيث أن الفارق يبلغ 4 درجات عن العام الماضي، كما أنه خاض امتحانات الفصل الدراسي الأول عدد 10.740 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة السويس للعام الحالي.