الآن بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد| يلا شوت ليفربول اليوم live| الاسطورة hd مشاهدة مباراة...

شاهد بث مباشر مباراة وست هام و ليفربول اليوم، المباراة ضمن الجولة الخامسة و العشرون من الدورى الانجليزى ، فريق ليفربول يحتل مقدمة جدول الدورى الانجليزى، و ذلك منذ نهاية الدور الأول، لكنه تعادل فى المباراة الماضية مع ليستر سيتى و خسر نقطتين هامتين، و لم يستغل هزيمة غريمه مانشتر سيتى،و سيحاول الفريق اليوم الفوز حتى يستمر فارق الخمس نقاط بينه و بين مانشستر سيتى، الذى استطاع تحقيق الفوز على الأرسنال أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، سوف تُقام المباراة على استاد لندن الأولمبي.

كورة ستار مشاهدة مباراة وست هام ضد ليفربول

مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم الاثنين 4 فبراير 2019، فى تمام الحادية عشر بتوقيت السعودية و قطر العاشرة بتوقيت القاهرة و فلسطين.

كورة لايف بث مباشر مباراة وست هام ضد ليفربول

المباراة بين وست هام و ليفربول ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS HD 2

تشكيل ليفربول اليوم

تشكيل ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جيمس ميلنر – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

الوسط: فابينيو – نابي كيتا – آدم لالانا

الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – بوبي فيرمينو

البدلاء: سيمون مينيوليه – دانييل ستاريدج – ألبرتو مورينو – جيردان شاكيري – ديفوك أوريجي – كورتيس جونز – رافائيل كاماتشو

بث مباشر مباراة وست هام ضد ليفربول

يوجد الأن استوديو تحليلى قبل بداية المباراة

بعد قليل سينزل اللاعبون الى ارض الملعب

الشوط الاول

هجمة لفريق ليفربول لكن تعود للحارس

د 4 تسلل ضد ليفربول

د 7 الكرة مع فريق ليفربول و يأخذها الدفاع

د 10 النتيجة 0/0 حتى الان

د 12 ضربة مرمى لفريق وست

د 15 هجمة لوست هام خطيرة يصدها الحارس

د 18 رمية تماس لويست هام

د 19 فرمينو يضيع فرصة هدف مؤكد

هدف لمانى فى د 22

الان 1/0 لصالح ليفربول

د 27 هدف لفريق وست هام

د 30هجمة لفريق ليفربول كيتا

د 38 هجمات متتالية خطيرة للريدز

د 43 رأسية خطيرة من مانى يمسكها الحارس

انتهى الشوط الاول 1/1