يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم مباشر

مشاهدة مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الجولة الخامسة و العشرون من الدورى الانجليزى لكرة القدم، فريق ليفربول تعادل فى المباراة الماضية، و خسر نقطتين هامتين، و سيحاول الفريق اليوم الفوز حتى يستمر فارق الخمس نقاط بينه و بين مانشستر سيتى، الذى استطاع تحقيق الفوز على الأرسنال أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، سوف تُقام المباراة على استاد لندن الأولمبي.

موعد مباراة ليفربول ووست هام

مباراة ليفربول ووست هام ستبدأ اليوم الاثنين على استاد لندن الأولمبي، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية و قطر و البحرين و الكويت، الثانية عشر بتوقيت الامارات و سلطنة عمان.

المباراة منقولة على قناة beIN SPORTS HD 2

تشكيل ليفربول فى مباراة اليوم

تشكيل ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جيمس ميلنر – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

الوسط: فابينيو – نابي كيتا – آدم لالانا

الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – بوبي فيرمينو

البدلاء: سيمون مينيوليه – دانييل ستاريدج – ألبرتو مورينو – جيردان شاكيري – ديفوك أوريجي – كورتيس جونز – رافائيل كاماتشو

بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام

الان تحليل ما قبل المباراة

بى ان سبورت تعرض تصريحات المدربين

الشوط الاول

د هجمة خطيرة لويست هام خارج المرمى

د 5 هجمة لوست تعود لفريق ليفربول الذى يضغط على دفاعات وست هام

د 8 ركنية للريدز لا يستغلوها جيدا

د 10 نتيجة المباراة حتى الان 0/0

د 13 هجمة لصالح ليفربول ترتد لوست خطيرة

د 16 تغطية دفاعية من وست ترجع للخلف لفريق ليفربول

د 18 هجمة لوست لكن الدفاع يخرجها

د 20 مرتدة خطيرة لوست تخرج ركنية

د 23 جول لفريق ليفربول

د 25 هجمة خطيرة لصلاح و مانى تخرج ركنية

د 28 النتيجة 1/1

د 31 ضغط من ليفربول

د 38 هجمات لفريق ليفربول خطيرة

د 44 كانت هناك فرصة خطيرة لفريق ليفربول

الشوط انتهى 1/1