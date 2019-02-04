جوول.. يوتيوب بدون تقطيع جودة عالية بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يلا شوت يوتيوب hd live...

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مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر

المباراة الآن 1-1 تعادل إيجابي.

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ومن المعروف أن قيمة محمد صلاح التسويقية تساوي خمسة أضعاف قيمة اللاعب فيليبى أندرسون أغلى لاعب في نادي ويست هام، أي تساوي قيمته 150 مليون يورو نظراً لأدائه المتميز، ليسجل بذلك أغلى لاعب في مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة اون لاين، حيث يسعى صلاح إلى صعود ليفربول ضمن جولة من أجل تحقيق الفوز في تلك المباراة بعدما تحقق التعادل الإيجابي في مباراة ليفربول الماضية ضد ليستر سيتي.

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يخوض نجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مباراة هامة ضد وست هام يونايتد اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وذلك على ملعب لندن الأولمبي في منافسات الجولة الخامسة والعشرون التابعة مباريات البريميرليج، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي على قناة بين سبورت.

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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بدون تقطيع ننقلها لكم قبل المباراة بدقائق معدودة، علاوة على ما سبق فإن نادي ليفربول الإنجليزي تصدر ترتيب البريميرليج برصيد 61 نقطة، بينما رصيد وست هام يسجل 31 نقطة، وبذلك تكون نسبة فوز يلا شوت ليفربول ووست هام يونايتد اليوم هي 71% لليفربول مقابل 11% لويست هام، بينما احتمال التعادل سواء الإيجابي أو السلبي يبلغ 11%.

تشكيل ليفربول اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جيمس ميلنر – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

الوسط: فابينيو – نابي كيتا – آدم لالانا

الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – بوبي فيرمينو

البدلاء: سيمون مينيوليه – دانييل ستاريدج – ألبرتو مورينو – جيردان شاكيري – ديفوك أوريجي – كورتيس جونز – رافائيل كاماتشو

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يذكر أن صلاح سجل الهدف الرابع في شباك وست هام الماضية في منافسات الدوري الإنجليزي الأولى التي عقدت العام الماضي، فيما سجل المو صلاح هدفين في مباراة كريستال بالاس ضمن الجولة الـ 23 من عمر البريميرليج في مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة اون لاين يلا شوت حصري.

كافة المؤشرات تؤكد فوز ليفربول ضد وست هام في مشاهدة مباراة ليفربول مباشر الان، فقد قال لمدافع الفرنسى عيسى ديوب لاعب وست هام يونايتد، أن المباراة صعبة حتمًا ولكن سيبذل ما في وسعه لمنع محمد صلاح من إحراز أي أهداف، ولكن في المجمل في المباراة صعبة جداً لأن فريق الريدز يضم ولاحد من أقوى وأفضل لاعبي العالم، خصوصًا أن الفرعون المصري تكن من إحراز أهداف رائعة للغاية في مباراة ليفربول اليوم hd ضد وست هام يونايتد وكريستال بالاس وفولهام وارسنال مسبقًا في بث مباشر مباريات اليوم يوتيوب.

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ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم نادي ليفربول، أن جو جوميز مدافع النادي سوف يخضع لعملية جراحية نتيجة لكسر في الساق، بعدما غاب فترة طويلة عن نادي ليفربول، ولكن تلك العملية ستجعله يعود بتألق كبير، ومن المتوقع أن يشارك مرة أخرى خلال هذا الموسم، وسوف نشاهد أداء النادي في بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم.

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فيما أشار المدير الفني لفريق وست هام، التشيلي مانويل بيليجريني، أن لقب الموسم الحالي سيكون لفريق ليفربول على موقع كورة اون لاين لايف يلا شوت

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