نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربية “الشهادة الإعدادية” بوابة موقع مديرية التربية...

اقترب موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربية 2019 الفصل الدراسي الأول، وفق تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم حول نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية للعام الدراسي 2018-2019، وسط كثرة التساؤل حول رابط بوابة مديرية التربية والتعليم بالغربية للحصول على نتائج الامتحانات برقم الجلوس فقط، أو اسم الطالب ورقم جلوسه، لتفادي حالات الضغط على الموقع الرسمي الذي قد يعلن من موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية بوسط الدلتا.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، تساؤل تداولته مواقع المواقع الإلكترونية بشدة خلال الساعات القليلية الماضية، عقب ظهور العدد من نتائج الامتحانات في الشهادة الإعدادية بعدة محافظات منها المنوفية والإسماعيلية وكفر الشيخ، وسوهاج وأسيوط والبحر الأحمر وبطبيعة الحال القاهرة والجيزة والإسكندرية، ورغم تصريحات وكلية وزارة التربية والتعليم الشناوي عابد عن الموقع المقترح لاعتماد النتيجة، غير أن حالة القلق زادت من التساؤل حول متى نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربية 2019.

موعد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربية

وكيل وزارة التربية والتعليم الغربية، كان قد أدلى بتصريحات سابقة خلال تفقده لجان كنترول الإعدادية بالغربية، منها تحديد عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الإعدادي والبالغ عددهم 72 ألف و 331 طالب وطالبة، من بينهم 1200 طالب وطالبة للمنازل، ويبلغ عدد لجان الامتحانات على مستوى المحافظة 374 لجنة امتحانية، وسيقوم موقع مديرية التربية والتعليم بتوفير روابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربية 2019 .

مديرية التربية والتعليم الغربية نتيجة الإعدادية

حرصت مديرية التربية والتعليم بالغربية على تقديم خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب وحتى الآن ننتظر فتح الموقع الإلكتروني للنتيجة قريباً.