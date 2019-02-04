وزير الأوقاف يقدم الشكر للرئيس السيسي لرعايته المسابقة العالمية للقرآن الكريم

قام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مع كل قيادات الأوقاف والعاملين بها وأعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتوجيه الشكر البالغ والتقدير الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أنه من راعى المسابقة العالمية السادسة والعشرون الخاصة بالقرآن الكريم، التي من المقرر عقدها في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد كوادر من المدربين، والتي ستقام خلال الفترة ما بين 23 إلى 29 شهر مارس القادم.

كما أشاد العاملون في وزارة الأوقاف بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأهل القرآن الكريم خلال احتفالات الوزارة السنوية في ليلة القدر من كل عام، حيث انه سيتم بذل أقصى الجهد وكل ما في وسعهم ليكونوا عند مستوى هذه الرعاية المشددة.