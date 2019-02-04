شاهد: مصير جديد ينتظر مسلسل باب الحارة الجزء العاشر

كشفت مصادر مطلعة، أن شركة “ميسلون” المنتجة لمسلسل باب الحارة، اعتذرت من فناني العمل وأبلغتهم بتأجيل تصوير المسلسل، بعدما اتفقت معهم شفهيًا خلال فترة سابقة على البدء في تصوير العمل.

وأكدت المصادر أن "شركة قبنض للإنتاج الفني، حصلت على حكم نهائي بأحقيتها وأحقية الكاتب مروان قاووق صاحب الفكرة الأولى والأجزاء الأولى للعمل، بتصوير الأجزاء المقبلة منه، بعد وصول الخلاف على الأحقية بالعمل مع شركة ميسلون للإنتاج الفني، إلى أروقة القضاء السوري".

وبحسب المصادر، فقد وقعت شركة "قبنض" بالفعل على اتفاق مع عدد من الفنانين للبدء بالتصوير في منتصف الشهر الجاري بالعاصمة السورية دمشق.

وحول الشخصيات الرئيسية التي رافقت العمل، أكدت المصادر أن الجزأين العاشر والحادي عشر تمت كتابتهما والانتهاء منهما، وستكون أحداث الجزء العاشر جديدة بزمان جديد ومكان مختلف، بعيدة عما تم تقديمه في الأجزاء الأخيرة من المسلسل.

وأكدت المصادر أنه سيتم الاستغناء عن حارة الضبع وحارة أبو النار، ضمن بناء درامي يستدعي بالضرورة هذا التخلي والانتقال إلى حارة جديدة فرعية ستكون إلى جانب المكان الرئيسي للتصوير وهو حي الصالحية الدمشقي. وفق "ارم نيوز"