مصر: تفاصيل جديدة عن مسابقة التربية والتعليم 2019

بدأت وزارة التربية والتعليم المصرية، الاستعداد لمسابقة التعاقدات المؤقتة والتى أعلنت عنها الوزارة الأسبوع الماضي لتعيين معلمين بشكل مؤقت لسد العجز فى التخصصات المختلفة فى المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية.

وعقد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين محمد عمر، اجتماعا مع بعض قيادات الوزارة على رأسهم هشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ونادي عبد الله مديرة الإدارة العامة للتنسيق وبعض القيادات الأخرى لبحث الإجراءات المبدئية والضوابط التي سيتم العمل عليها خلال عملية التعاقد مع المعلمين الجدد المقرر له خلال الفصل الدراسى الثانى.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال أيام عن التخصصات المطلوبة، التى سيتم التعاقد عليها مع الخريجين الجدد. وفق "اليوم السابع"