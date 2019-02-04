دار الإفتاء تعلن الأربعاء غرة شهر جمادي الأخر لعام 1440 هجريا

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادي الأخر لعام 1440 هجرياً بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 من شهر جمادي الأولى لعام 1440هـ الموافق 4 فبراير 2019، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

وتحقق لدى “الإفتاء” شرعاً من نتائج تلك الرؤية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت هلال شهر جمادى الأخر 1440هـ بالعين المجردة، وقد وافق هذا الحساب الفلكي أيضاً.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019 هو المتمم لشهر جمادى الأول 1400هـ، وأن يوم الأربعاء 6 فبراير هو أول أيام شهر جمادى الأخر لعام 1440هـ.