أونلاين HD مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر كورة ستار Liverpool يلا شوت دون تقطيع|...

نرصد مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام الاثنين اليوم 4 فبراير 2019 بث مباشر يلا شوت أون لاين ضمن مباريات المرحلة الخامسة والعشرون من منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم دون أدنى تقطيع، مواجهة هامة للغاية للريدز في مرحلة مهمة من بطولة البريميرليج، حيث ستكون المواجهة منقولة عبر قناة bein sport hd 2 مساء اليوم، وسنضع لكم رابط بث مباشر للقاء قبل بدايته بدقائق معدودة بجودة عالية.

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ينطلق موعد مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية، وستقوم قناة بي إن سبورت hd 2 بإذاعة المباراة بشكل حصري ومباشرة بالتعليق العربي للمعلق حفيظ دراجي، في لقاء سيسعى من خلاله ليفربول تحقيق الفوز خارج ملعبه من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب.

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ليفربول الذي يقوم بتدريبه المدير الفني الألماني يورغن كلوب يسعى بتشكيلة شبه متكاملة هذا الموسم في الفوز ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز الغائبة عن خزائن النادي منذ 28 عام، وهناك أمال كبيرة من جانب المدرب الألماني خاصة في ظل تواجد أسماء كبيرة داخل الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والهولندي فان دايك وغيرهم من اللاعبين المميزين في كافة مراكز الفريق.

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وعن وسائل مشاهدة مباراة ليفربول ضد ويستهام، فإنه يمكنك متابعة أحداثها من خلال التلفزيون على القنوات الناقلة للقاء وهي BEIN SPORT HD 2، أو من خلال روابط مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت، وسنتيح لكم عبر موقعنا عرب نيوز لينك مشاهدة مباراة ليفربول أمام وست هام أون لاين يلا شوت لايف.

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وكان مانشستر سيتي قد فاز على أرسنال في تلك الجولة ليقلص الفارق مؤقتاً مع الريدز، ويواصل ملاحقته نحو صدارة المسابقة المحلية.

وإذا تمكن ليفربول من الانتصار على وست هام فإنه سيرفع رصيده إلى 64 نقطة وسيوسع الفارق إلى خمسة نقاط كاملة بينه وبينه مان سيتي صاحب المركز الثاني.

قال التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق وست هام إن ليفربول هو المُرشح الأول لحصد لقب البريميرليغ الموسم الحالي، ووضح ذلك نظراً لمشاركته في بطولتين فقط وليس أكثر مثل منافسه.

وكان السيتي قد فاز على ارسنال بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد، ليضغط على فريق ليفربول في صدارة الدور الانجليزي لكرة القدم.

يسعى النجم المصري محمد صلاح في الوصول إلى هدفه رقم 50 مع ليفربول في الدوري الانجليزي، حيث إنه يحتاج إلى هدفين ليصل لهذا الرقم.

أعلن المدير الفني للريدز عن التشكيلة الرسمية للفريق لمواجهة وست هام، أليسون، روبرتسون، فان دايك، ماتيب، ميلنر، فابينو، كيتا، لالانا، ماني، صلاح، فيرمينو.