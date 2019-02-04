رابط البوابة الالكترونية بالدقهلية.. استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “ثالثة...

تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية من قبل المحافظ الدكتور كمال شاروبيم فور نهاية أعمال تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي انتهت يوم الرابع والعشرون من شهر يناير الحالي، وبالرغم من انقضاء أسبوع كامل على نهايتها، إلا أن نتيجة إعدادية الدقهلية لا تزال في مرحلة التصحيح، ويبدو أن اعتمادها سيكون منتصف الأسبوع القادم.

وتضم مديرية التربية والتعليم بالدقهلية العديد من المدارس الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية التابعة لها، ومن تلك المدارس، مدرسة المنصورة الاعدادية بنات، مدرسة بلقاس الاعدادية، مدرسة أحمد زويل للخطوط العربية، مدرسة الملك الصالح الاعدادية، مدرسة المنصورة الحديثة الاعدادية، مدرسة شجرة الدر الدولية، مدرسة السيد عائشة الاعدادية، مدرسة العروبة، مدرسة مصطفى حكم الاعدادية المشتركة، مدرسة الحاج حاتم موسى، مدرسة بن لقمان، مدرسة علي مبارك الاعدادية، مدرسة الدكتور حمدي الطاهري، مدرسة عبد المنعم سند، مدرسة رشدي صادق همام، مدرسة جديلة الإعدادية، مدرسة عثمان بن عفان، مدرسة ميت طريف، مدرسة جيهان السادات الاعدادية بنات، مدرسة البساتين.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية

نوفر لكم رابط نتيجة إعدادية الدقهلية فور اعتمادها من خلال رابط البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم مباشرة، ويمكنكم الاستعلام عنها فور ظهورها برقم الجلوس للطالب.

يذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات تشمل المجموع الكلي ودرجات الطالب في جميع المواد التي امتحن فيها.

وكان علي عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قد قرر إلغاء امتحان التربية الدينية بعد التأكد من تسريبه كاملاً على مواقع التواصل الامتحان..

نؤكد على طلاب الدقهلية إن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمحافظة سيتم الإعلان عنها خلال ساعات قليلة حسب أغلب التوقعات، نتمنى لكم النجاح والتوفيق.

يمكنك معرفة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول من الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية برقم جلوسك بعد أن تظهر عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بالدقهلية خلال الساعات المقبلة سوف تظهر عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالدقهلية المتواحد في أعلى تلك امقالة، وتابعوا الأخبار المتعلقة بظهور النتيجة عبر تلك المقالة طوال اليوم.

قد تظهر أي نتائج خاصة بالشهادة الإعدادية خلال اليوم او غداً وسنكون متابعين معكم عبر تلك المقالة فتابعونا زوارنا الكرام.