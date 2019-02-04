موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة قنا: نتيجة الشهادة الاعدادية في قنا الترم الأول 2019 برقم...

جاء موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة قنا الذي من ليهتم أبناء نتيجة الشهادة الاعدادية في قنا الترم الأول 2019، فالجميع ينتظر إعلان تلك النتيجة بفارغ الصبر من أجل تحديد كثير من الأمور قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وللعلم قد تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي في قنا الترم الأول بعد اعتمادها من السيد المحافظ، اللواء عبد الحميد الهجان، علمًا بأن سيتم الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس عبر موقع المذكور أعلاه ورابطه أدناه.

موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة قنا

كما كرنا أعلاه، أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في قنا الترم الأول 2019 سيتولى أمرها موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة قتا وبعض المواقع الإلكترونية الأخرى وعلى رأسهم موقع اليوم السابع وموقع مصراوي، وجديرًا بالذكر، سيتم الإعلان عن تلك النتيجة ابتداءً من الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، وأيضًا يمكن للطالب والطالبة الاستعلام عن تلك النتيجة في المدارس ثاني أيام الظهور على الإنترنت.

نتيجة الشهادة الاعدادية في قنا الترم الأول 2019

تنتهي تصحيح أوراق الامتحانات في نفس يوم امتحان كل مادة على حدة، لذا تبدأ بعد نهاية الامتحانات مرحلة المراجعة الدقيقة للدرجات الموزعة على الإجابات، ومن ثم عمل كشوف الطلاب والطالبات الناجحين والراسبين في نتيجة الصف الثالث الاعدادي في قنا الترم الأول وإرساله بطريقة إلكترونية إلى كلًا من جميع الإدارات التعليمية وجميع المدارس وأخيرًا موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة قنا، علمًا بأن الاستعلام عن النتيجة سيكون باستخدام رقم الجلوس داخل الموقع.

يقدم لكم موقع عرب نيوز خدمة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، اترك لنا رقم جلوسك داخل صندوق التعليقات وسنعود لك بالنتيجة مبينة جميع الدرجات في كافة المواد والمجموع الكلي، متنمنين للجميع بمزيد من النجاح والتوفيق.