بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد يلا شوت رابط مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم الإثنين...

بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد مشاهدة مباشرة يلا شوت الاسطورة كورة أون لاين كورة ستار كورة لايف yalla shoot بث مباشر ليفربول ووست هام يونايتد، تُستكمل اليوم الجولة الخامسة والعشرون من البريميرليج، ويلعب الفريق المتصدر مع صاحب المركز الثاني عشر من الدوري، ويلعب كلوب اليوم للفوز لا غير لمواصلة تصدره الدوري الإنجليزي، أما وست هام فيلعب للخروج بأفضل نتيجة والفوز إذا أمكن للحصول على الثلاث نقاط التي تُعيده للمركز التاسع.

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تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش والعاشرة في مصر والحادية عشرة في السعودية ومنتصف الليل في الإمارات، ويقوم حفيظ دراجي بالتعليق على المباراة على ببن سبورت الحاصلة على حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط باللغة العربية.

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مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر يلا شوت الجديد كورة أون لاين كورة ستار، ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين بشكل مؤقت عن السيتي، بينما يحل وست هام يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة بفارق 3 نقاط عن المركز التاسا.

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تلقي كلوب مدرب ليفربول بعض النتائج السيئة في الفترة السابقة؛ إذ أنه خرج من الأدوار التمهيدية للكأس وتعادل في مباراة بالدوري رغم خسارة الوصيف، حيث كانت الفرصة لديه للفوز وزيادة الفارق بشكل كبير لكنه فشل في النهاية.

سيتم وضع رابط البث بعد قليل.

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