توفير روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظتي الاسماعيلية والسويس “الصف الثالث” برقم...

اعتمدت نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظتي الاسماعيلية والسويس صباح اليوم الاثنين 4 فبراير 2019، حيث كان ينتظر طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بالسويس والإسماعيلية لحظة إعلان نتيجة الترم الأول، وسنوفر لكم روابط مباشرة للاستعلام عن نتيجة إعدادية الإسماعيلية والسويس.

نتيجة الشهادة الاعدادية السويس

اعتمد محافظ السويس، اللواء عبد المجيد صقر، نتيجة الترم الأول على مستوى المدارس الإعدادية بمحافظة السويس وجاءت نسبة نجاح إعدادية السويس الترم الأول 75.4 في المئة، وحضر امتحانات الشهادة الإعدادية حوالي الآف و724 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث.

وحضر توقيع نتيجة إعدادية السويس كلا من سلمى الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، وأشرف السروي مدير التعليم العام، ومسئولي الكنترول بالمديرية.

هنا نتيجة السويس برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الاسماعيلية

على جانب أخر، أعتمد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية لنصف العام، وبلغت نسبة النجاح على مستوى محافظة الإسماعيلية 79 % بمختلف القطاعات بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي.نتيجة اعدادية الاسماعيلية

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وحضر اعتماد نتيجة إعدادية الإسماعيلية الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث حضر الامتحانات حوالي 21519 طالب وطالبة.

وفي الختام، في حال واجهتكم أي مشاكل في الحصول على نتيجة إعدادية الأسماعيلية أو السويس، يرجى ترك تعليق بنوع المشكلة.

تم في تلك الأثناء رفع نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي، ويمكن الحصول عليها من خلال رقم الجلوس عبر الرابط بالأعلى.

وقد تم التصديق علي النتيجة والأن ظهرت النتيجة وكل ما عليك كتابة رقم الجلوس وأضغط على عرض، واذا لم تفلح محاولتك ضع رقم جلوسك وسنقوم نحن بجلب النتيحة.

أى استفسار أو مشكلة في جلب النتيجة الخاصة بأي من المحافظتين قوموا بالمتابعة معنا عبر تلك المقالة وترك استفساركم بالتعليقات.