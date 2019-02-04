“تردد” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي المجانية...

نستعرض معكم من خلال تلك المقالة ترددات القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام على الهواء مباشرة اليوم الاثنين 4 فبراير 2019، في إطار المرحلة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، حيث سيقام اللقاء على ملعب لندن الأولمبي معقل ويستهام الذي يتسع إلى أكثر من 66 ألف مُتفرج ومشاهد من داخل أرضية الميدان.

وسنتعرف على التوقيت الخاص بتلك المواجهة والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام اليوم، تلك المواجهة التي ينتظرها بصفة خاصة الجمهور المصري نظراً لمشاركة الفرعون محمد صلاح في هذا اللقاء ومواصلة مساعيه من أجل الحفاظ على صدارة هدافي البريميرليغ.

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مباراة ليفربول ووست هام تأتي في وقت يسعى فيه ليفربول للحفاظ في نغمة الانتصارات و النتائج الجيدة التي حققها الفريق مع بداية الموسم ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي لديه 59 نقطة، لكنه لعب مباراة إضافية عن الريدز، في المقابل يأمل فريق ليستر في تحسين موقفه في جدول ترتيب المسابقة.القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

مباراة ليفربول ووستهام ستلعب في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الموافق 4-2-2019، وسوف تقوم بنقلها باللغة العربية قناة بي ان سبورت 2 المشفرة، أما إذا أردت مشاهدة المباراة على قنوات أخرى فهناك قنوات كثيرة مثل قناة idman المتوفرة عبر القمر الصناعي أذربيجان والحاصلة على حقوق الدوري الانجليزي قناة Georgia TV1 الرياضية الجورجية و قناة فارزيش سبورت الإيرانية التي تبث على الياه سات.

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز CBC Sport HD AzerSpace 46°E 11135 أفقي 27500 IRIB Varzich Badr 26°E 11881 أفقي 27500 ARENA SPORT يوتلسات 11512 عمودي 30000 RTS Hot Bird 13 10971 أفقي 29700 IDMAN TV AzerSpace 46°E 11175 أفقي 27500

إذا ظهرت أي قنوات أخرى ناقلة للمباراة سوف نقوم بإضافة التردد الخاص بها من خلال تلك المقالة، فنحن نعلم أن تلك المواجهة ينتظر متابعتها العديد من الجماهير العربية.

أخر مواجهة بين الفريقين شهدت تفوق الريدز على ويستهام بنتيجة كبيرة 4-0، وجاء ذلك في مباريات الدور الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يخسر ليفربول في البريميرليغ هذا الموسم سوى في مواجهة وحيدة أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، حيث يسعى لمواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب الأغلى.

ليفربول هذا الموسم يقترب أكثر فأكثر من حلم التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، وتلك المباراة ستكون البوابة لذلك لان الفوز بها سيوسع الفارق إلى خمس نقاط.