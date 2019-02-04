حقيقة وفاة الفنان أحمد خليل

نفى الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، اليوم الإثنين، ما تردد عن وفاة الفنان الكبير أحمد خليل.. قائلا: "خبر وفاة الفنان الكبير أحمد خليل شائعة سخيفة.. ولا تمت للحقيقة بشيء، وكل ما تردد ليس حقيقي".

وكانت أخبار قد انتشرت، على صفحات السوشيال ميديا، تفيد بأن الفنان الكبير توفي إثر أزمة قلبية حادة. وفق "البوابة نيوز"

أحمد خليل (13 يوليو 1941) هو ممثل مصري، ولد بمدينة بالقرب من المنصورة تدعى (بلقاس)، كان يهوى التمثيل منذ صغره لكن والده رفض أن يسلك طريق التمثيل لأنه يريده أن يصبح مهندسا، ولكن بعد أن تخرج من الثانوية العامة أصر على والده دخول معهد السينما ليوافق والده على دخوله المجال الفني.