شاهد: فيديو رانيا يوسف يُبكي سما المصري

لم تتمكن المصرية سما المصري من منع نفسها من البكاء بسبب الانتقادات التي تتعرض لها باستمرار، ولم تنسى مهاجمة الممثلة المصرية رانيا يوسف مجدداً.

جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "قطعوا الرجالة" مع الإعلامية راغدة شلهوب، على خلفية الأزمة التي أحدثتها الفنانة المصرية رانيا يوسف بفستانها الجريء الذي ظهرت فيها في مهرجان القاهرة السينمائي، نهاية العام الماضي.

وعادت المصري وتحدثت عن الامر قائلة: "قلت قبل كدا إن رانيا يوسف حرة في اللي تلبسه .. بس لبسها ميعجبش شريحة كبيرة من المجتمع لأننا مش متعودين عليه إننا نلبسه ". وفقاً لما أورده موقع مجلة "لها"

وأضافت: "مقدرش ألبس فستانها لأني لو لبسته كان بوليس الآداب قبض عليا ومستناش لما روَحت لأني غير رانيا وغير أي فنانة تانية على الساحة.. أنا ليا أعداء كتير والعين عليا".

وتتعرض الفنانة المصرية رانيا يوسف، لهجمة شرسة بعد انتشار فيديو إباحي قيل أنه لها مع المخرج المصري خالد يوسف، وتشارك الفنانة خلال الفترة المُقبلة في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "ملايكة إبليس".