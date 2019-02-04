كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانيا منصور مسؤوله في " جمعية الرفق بالحيوان" في "أبن أصول" لرمضان المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الفنانة "رانيا منصور" في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "أبن أصول" للنجم حمادة هلال.

وأضافت رانيا منصور بأنها تقدم دور جديد عليها ولم تقدمه من قبل الا وهو شخصية تتدعي بأسم "رحمه" التي تنتمي الي أسره ذات مستوي إجتماعي مرموق وقد خاضت فتره من حياتها الدراسية في أمريكا وقررت الرجوع إلى مصر واستكمال مستقبلها وبالفعل عملت كمسؤوله في جمعية "الرفق بالحيوان" وبالأخص في تبني "القطط وكلاب الشوارع " ومع مرور الوقت تعرفت علي "ميشو" والذي يقدم هذه الشخصية الفنان "حمادة هلال"وتعيش قصة حب معه وترتبط به ولكن مع مرور الوقت تكتشف أنه يخضع لسيطرة كامله من والدته وتثير الأزمات التي سترونها أثناء المشاهدة.

وأشارت "رانيا" بأن المسلسل يدور في إطار كوميدي واجتماعي وتشويقي.

ويتضمن المسلسل كوكبة من النجوم الا وهم الفنان حمادة هلال‘ رانيا منصور ‘ايتن عامر ‘محمد نجاتي ‘سوزان نجم الدين ‘أحمد حلاوة ‘كريم أبو زيد ‘حمزه العيلي ‘وفاء سالم ‘إيناس كامل ‘عماد رشاد وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.