مشاهدة مباراة الجزيره وشباب اهلي دبي بث مباشر جوال لايف يلا شوت الجديد Dubai live مباراة الجزيرة...

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موعد مباراة الجزيرة وشباب اهلي دبي Dubai sports

تقام مباراة الجزيرة وشباب اهلي دبي اليوم الاثنين 4/2/2019 في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، يتم بث المباراة مباشرة على قناة Dubai sports الرياضية الاماراتيه.

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يتم وضع رابط البث المباشر فور بدأ المباراة فتابعونا.