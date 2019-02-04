الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس الترم الأول للعام الدراسي 2018/2019

اعتمد السيد اللواء/ عبد المجيد صقر محافظ السويس نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2019، وذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة السيدة/ سلمي الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، والسيد/ أشرف السروى مدير التعليم العام، وعدداً من مسئولي الكنترول بالمديرية، وبلغت نسبة نجاح طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس للترم الأول 2019 حوالي 75.4% على مستوى مديريات المحافظة.

ويرجع المسئولين عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس سبب تأخر ظهور النتيجة للطلبة والطالبات على الرغم من ظهور النتيجة في معظم محافظة الجمهورية إلى قيام الكنترولات على مستوى المحافظة بأعمال التصحيح، ومن ثم بعدها أعمال المراجعة حتى لا يُظلم أي طالب أو طالبة في درجاته، وذلك مراعاة لمشاعر وتعب أولياء الأمور مع أبنائهم طوال فترة الدراسة بالفصل الأول وحتى انتهاء امتحانات الترم الأول 2019، وكذلك مراعاة لظروف الطلبة والطالبات الذين سهروا الليالي من أجل الحصول على النتائج المرتفعة والسعي إلى التقدم والنجاح.

وإذ يحرص موقع نجوم مصرية على حصول الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس 2019 التي هى أكثر اهتمامات الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم في هذه الأيام، وسيتم رفع نتيجة إعدادية السويس على البوابة الإلكترونية لمحافظة السويس، وتحرص مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس على خروج نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول، كما صرحت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه لم تسجل أي شكوى من جانب الطلاب الذين أدوا الامتحانات وأنها جاءت في مستوي الطالب المتوسط، ويمكن للطلبة والطالبات الحصول على النتيجة من خلال الدخول إلى الروابط التالية:

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس الترم الأول 2019

أو

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس الترم الأول 2019

ونظراً للضغط الشديد على السيرفر وتحميل ورفع النتيجة، فيمكن لمتابعينا أيضاً ترك الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة في التعليقات من أجل الرد عليها، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والمزيد من التقدم.

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