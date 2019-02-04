رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف تيرم أول 2019 مديرية التربية والتعليم لنتائج...

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم اول 2019 بمحافظة بني سويف على موقع مديرية التربية والتعليم لنتائج الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف لنتائج 2019 نتابع من خلال المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي نتائج الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول 2019 بالعديد من المحافظات المصرية، فقد صرح المسئولين بمحافظة الغربية والدقهلية والشرقية والمنوفية بأن نتيجة الشهادة الإعدادية ستعلن قريبا، وذلك للفصل الأول 2019.

ومن خلال هذا التقرير سنعرض لكم أسهل الطرق للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وكذلك نتائج جميع المحافظات المصرية من خلال جدول مجمع لجميع روابط الاستعلام عن النتائج بجميع المحافظات، نعرضها عليكم على موقعنا فور أن يتم الإعلان عنها على بوابة التعليم الأساسي، وذلك باستخدام رقم الجلوس لكل طالب، وتقوم بوابة التعليم بعرض نتائج امتحانات التعليم الأساسي في بجميع المحافظات المصرية.

رابط مديرية التربية والتعليم لنتائج الشهادة الاعدادية بني سويف تيرم أول 2109

ومن الجدير بالذكر أنه نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لمحافظة بني سويف سيتم اعتمادها خلال ساعات من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.

هنا رابط الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظةبني سويف تيرم أول 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بينى سيوف تيرم أول 2019

طريقة الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة بني سويف

ويمكن الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول لنصف العام لمحافظة بني سويف للعام الدراسي 2018/2019 باتباع التالي:

جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول تم إعلانها محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول تم إعلانها محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول تم إعلانها محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول لم تظهر بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول

لم نظهر بعد محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول

لم تعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تعلن بعد

المحافظات التي تم اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول جميع المحافظات

وقد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المحافظات، وكذلك تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات جميع المواد لجميع المحافظات، وتعمل الكنترولات حاليا على رصد الدرجات وحصر أسماء الطلاب والطالبات الأوائل على كل محافظة، وذلك تمهيدا لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكل محافظة وإعلانها على موقع مديرية التربية التعليم لكل محافظة، وينتظر أولياء الأمور والطلاب الإعلان في أقرب وقت، لذلك يرتفع البحث عن بوابة التعليم الأساسي ويرتفع الدخول عليها للتعرف على النتائج فور ظهورها من خلال رابط مديرية التربية والتعليم لنتائج 2019

رابط مديرية التربية والتعليم لنتائج 2019

رابط مديرية التربية والتعليم لنتائج 2019 بجميع المحافظات

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2018 وجميع المحافظات الترم الثاني

انتهت الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية الصف بجميع محافظات مصر وذلك للتيرم الأول 2019، وكذلك تم الانتهاء من أعمال تصحيح المواد الدراسية، وتنتظر اعتمادها من وكلاء وزارة التربية والتعليم والسيد وزير التعليم تمهيدا للإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام 2019، ويم إعلان النتائج على مواقع بوابة التعليم الأساسي المصرية بجميع المحافظات.

وقد انتهت أعمال الامتحانات دون تلقي الوزارة شكاوى بخصوصها، ولم تتلقى أيضا شكاوى غش بين الطلاب، وجاءت الأسئلة في متناول الطالب العادي من المقررات الدراسية بكتاب وزارة التربية والتعليم، ومن الجدير بالذكر انتهاء الكنترولات من أعمال رصد الدرجات ومراجعتها، تمهيدا للإعلان عن أسماء الأوائل ثم الإعلان عن نسب النجاح والإعلان عن ظهورها على المواقع، والتعرف على النتائج من خلال الموقع الرسمي الحكومي للوزارة، بوابة التعليم الأساسي.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي ورابط المحافظة التي تتبعها

قم بإدخال رقم الجلوس

اضغط كلمة بحث.

الاستعلام عن النتيجة يتم برقم الجلوس، وسوف نوافيكم بالنتائج فور الإعلان عنها بمتابعتنا للنتائج لحظة بلحظة، ومتابعة آخر أخبار النتائج وآخر تصريحات السيد وكياء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات حول موعد الإعلان عن النتيجة. جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي على المواقع الرسمية الخاصة بالمحافظات المختلفة، يتم نشرها مباشرة على شكل قوائم بالنتائج وأرقام الجلوس في مدارس المحافظات المتنوعة، كما تقدم محافظة القاهرة خدمة خاصة لطلاب التعليم الأساسي، وهي التعرف على النتائج من خلال الرقم 09000100، وذلك قبل نشرها في المدارس بالمحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات المختلفة، تعكف حالياً على الانتهاء من رصد الدرجات في الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019، هذا وقد انتهت عمليات رصد الدرجات في العديد من المحافظات، تمهيدا لعرض النتيجة على السادة المحافظين بمختلف المحافظات، وذلك لاعتمادها ونشرها في نفس اليوم على مواقع المديريات التعليمية ليستعلم عنها التلاميذ والتلميذات بواسطة أرقام جلوسهم في الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

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“محافظة بني سويف” رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف تيرم أول 2019 مديرية التربية والتعليم لنتائج الشهادة الاعدادية جميع المحافظات

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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