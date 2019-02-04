موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة الترم الأول 2019 برقم...

لعل جاء موقع مديري التربية والتعليم بالقاهرة ليهتم به أبناء نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة 2019، ليهتم به أبناء تلك الفرقة الدراسية، وذلك بعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القاهرة الترم الأول من قبل السيد المحافظ، اللواء خالد عبد العال، حيث بلغت نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول 76.6%، علمًا بأن يتواجد أدناه روابط نتيجة اعدادية القاهرة لسهولة الوصول إليها بكل سهولة، يُذكر، أن موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي تتم من خلاله عملية كشف عن النتيجة برقم القومي، أما عن موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برقم الجلوس.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

يعلم الجميع أن موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة سيقوم بنشر وإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القاهرة الترم الأول 2019، وأيضًا سيقوم موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بنشر تلك النتيجة، كما هو المعتاد أيضًا، أن تقوم بعض المواقع الإلكترونية الأخرى ذات الطابع الرسمي بنشر هذه النتيجة وعلى رأسهم موقع اليوم السابع وموقع مصراوي، علمًا بأن الاستعلام عن نتيجة سيكون برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة الترم الأول 2019

انتهت عمليات تصحيح الأوراق الخاصة بالامتحانات وجاري الآن المراجعة الدقيقة لها، وبعدها سيتم رصد الدرجات داخل الشهادات وأجهزة الحاسوب، ومن ثم إرسالها إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من أجل فتح الستار عليها، علمًا بأن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القاهرة الفصل الدراسي الأول سيتم الإعلان عنها سريعًا وقد تظهر في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام في أوله أو منتصف.