“استعلم حالاً ” هنا نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية 2019 “إعدادية...

من خلال المقالة الحالية سوف نتعرف على نتيجة إعدادية المنوفية، سنكون معكم حتى ظهور النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية الترم الأول، بعدما انتهي طلبة الصف الثلث الإعدادي بالمنوفية من أداء جميع الامتحانات وقد حصلوا على إجازة منتصف العام الآن وينتظروا ظهور النتيجة الخاص بالفصل الدراسي الأول حلال فترة قريبة عبر موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والاستعلام عن النتائج برقم الجلوس.

طلبة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية قد أنهوا الامتحانات الخاصة بهم يوم الخميس الموافق 24 من يناير، وبعد نهاية الامتحانات بدأت بشكل مباشر عمليات التصحيح من قبل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية من جل الانتهاء منها سريعاً، وأن تكون متاحة أمام المحافظ اللواء سعيد عباس خلال وقت قريب من أجل ان يعتمدها، وبعد ذلك ستكون متحة لجميع الطلبة على المواقع الإلكترونية المختلفة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية

نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية

من هنــــا، يمكنكم معرفة النتيجة من خلال الاسم ورقم الجلوس بالبحث عنهم، هذه طريقة بديلة حتي يتم إصلاح الخلل في موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بالأعلى، يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول اون لاين حين ظهورها.

مازال حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية ودرجات المواد كاملة، كونوا على أتم الاستعداد للحظة ظهورها.

خلال الساعات المقبلة سنكون متابعين معكم حتى ظهور النتائج عبر الأنترنت فتابعونا عبر تلك حيث قد تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية على موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني.

أكد الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه سوف يتم إعلان النتيجة اليوم الأحد، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد وتجميع الدرجات النهائية.



اعتمد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، دور نصف العام، بنسبة نجاح 82.11 % لطلاب المدارس الرسمية والرياضية والخاصة والمنازل.

يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة المنوفية، عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة الآن، وسنكون متابعين معكم حتى حدوث ذلك.

يتم رفع النتائج الآن عبر المواقع التي بالأعلي، كل التوفيق لجميع طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالنجاح.

يستطيع كل الطلاب الحصول على النتيجة الخاصة بهم بعد ظهور نتائج اختبارات الترم الأول بالصف الثالث الإعدادي.

وقد تم التصديق علي النتيجة والأن ظهرت النتيجة وكل ما عليك كتابة رقم الجلوس وأضغط على عرض، واذا لم تفلح محاولتك ضع رقم جلوسك وسنقوم نحن بجلب النتيحة.