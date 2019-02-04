تراند اليوم : رابط جامعة المدية نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الاول 2019 - نتيجة جامعة المدية-Univesity yahia...

باشرت جامعة المدية-Univesity yahia fares Medea 2019 في الجزائر ، بنشر نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت .

الامر الذي أدى الى ضغط كبير على سيرفر الجامعة نتيجة كميات البحث الهائلة من قبل طلاب جامعة المدية الراغبين بالبحث عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الاول من العام 2019 ، وتعطل الموقع عدة مرات .

موقعنا الاخباري "الخليج 365" ينشر لكم روابط البحث الرسمية عن نتائج جامعة المدية-Univesity yahia fares Medea 2019 عبر الانترنت ، لجميع الباحثين عن نتائج امتحانات الفضل الاول جامعة المدية-Univesity yahia fares Medea 2019 وهي كالتالي .

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رابط جامعة المدية عبر الفيس بوك من خلال الرابط التالي .