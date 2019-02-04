هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة قنا “الصف الثالث الاعدادي” برقم الجلوس والاسم 69% نسبة...

سيكون على طلاب الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة فنا الأنتظار حتي انتهاء عمليات التصحيح، من اجل ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بقنا عبر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة برقم الجلوس الخاص بكل طالب، وسنكون معكم عبر تلك المقالة متابعين لكافة الأخبار وسنوفر لكم جميع الروابط الخاصة بظهور نتيجة إعدادية قنا الفصل الدراسي الأول خلال الأيام القليلة المقبلة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي نصف العام بمحافظة قاة سوف تظهر بعد أن تنتهي عملية التصحيح بشكل كامل وهو تجرى الآن وأقتربت على الأنتهاء، بغد ذلك سيكون هناك عملية المراجعة وتجميع الأرقام واعتماد النتيجة من قبل محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان بعد ذلك سيتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بقنا، وسنستمر في اسفل المقالة بالتحديث دائماً فتابعونا لمعرفة الموعد ، وأخر اخبار ظهور النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

احتمالات كبيرة لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد خلال الساعات القليلة المقبلة وسنكون متابعين معكم حتى حدوث ذلك فتابعونا.

محافظة قنا سوف تظهر بها نتائج الشهادة الإعدادية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث احتمالات ظهور النتائج لكافة المحافظات خلال الـ 48 ساعة المقبلة وارد بشدة، وسوف نكون متابعين معكم عبر تلك المقالة ظهور النتائج.

سنستمر في المتابعة معكم حتى ظهور نتيجة اختبارات أخر العام الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا الأمر الذي من المتوقع أن يحدث خلال ساعات قليلة فتابعونا عبر تلك المقالة أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي

عبر رابط مديرية التربية والتعليم سوف تظهر نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا، وسنكون متابعين معكم حتي ظهور باقي النتائج.

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ قنا نتيجة امتحانات الترم الأول من الصف الثالث الإعدادي بشكل رسمي، وبلغت نسبة النجاح 69%.