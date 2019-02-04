رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2019 عقب اعتمادها رسمياً بالاسم ورقم الجلوس مديرية التربية...

الآن استعلم عن نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادية محافظة قنا برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية وموقع فيتو، اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ قنا نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية برقم الجلوس للمحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 69% بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارةالتربية والتعليم بقنا.

هنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

واعتمد الهجان نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بقنا بنسبة نجاح بلغت 85%، كما اعتمد نتيجة المكفوفين بنسبة نجاح بلغت 85،7 % ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97،6%، وأشار محافظ قنا أنه تم تقدم حوالي 50798 طالب وطالبة إلى امتحانات الترم الأول وحضر منهم حوالي 49586 طالب وطالبة في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

وتقدم محافظ قناة بخالص التهاني للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

سنوفر لكم روابط مباشرة للاستعلام عن نتيجة إعدادية قنا من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وروابط كشوفات أسماء بعد قليل.