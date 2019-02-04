بوابة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية .. اعلان نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادي “ثالثة...

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية البوابة الإلكترونية تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة خلال ساعات، وذلك بعد قرابة حوالي 10 أيام على نهاية امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات مصر، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن الثلاثاء الخامس من يناير سيكون موعد إعلان نتيجة إعدادية القليوبية عبر الإنترنت.

وعن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية صرح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول بإمتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي بلغ عددهم 89 ألفا و500 طالب وطالبة في حوالي 12 إدارة تعليمية بالقليوبية، تم تقسيمهم على حوالي 405 لجنة.

موعد ظهور نتيجة إعدادية القليوبية

بحسب طه عجلان، فإن ظهر الثلاثاء سيكون موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، وستكون متاحة للاستعلام برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة على الإنترنت.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الموقع الرسمي

الآن يمكنكم ترك أرقام جلوسكم في التعليقات أدناه، أو تجهيزها للاستعلام عن نتيجة إعدادية القليوبية عبر الرابط أدناه خلال ساعات.نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية

رابط مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

وكانت أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية قد تأخرت بعض الشئ، وذلك لإلتزام اللجان بالدقة المتناهية في أعمال التصحيح وتجميع الدرجات قبل عرضها على السيد المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم.