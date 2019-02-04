تراند اليوم : حجز الخطوط السعودية داخلي (الموقع الرسمي للخطوط السعودية)

الموقع الرسمي للخطوط السعودية ، من أهم وأبرز المواقع السعودية المتخصصة بحجز تذاكر طيران في المملكة العربية السعودية ، حيث يسعى الكثير من السعوديين الراغبين بالسفر خارج المملكة السعودية لحجز تذاكر طيران الخاصة بهم عبر الموقع الرسمي للخطوط السعودية ، حيث ننشر لكم اليوم رابط الموقع الرسمي للخطوط السعودية الرسمي لجميع الراغبين بحجز تذاكر الطيران في السعودية.

الخطوط الجوية العربية السعودية هي شركة الطيران الوطنية السعودية، وإحدى أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي، تتخذ من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مركزاً رئيسياً لعملياتها، إضافةً إلى فروعها الآخرى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام وتقدم الخطوط الجوية العربية السعودية خدماتها حول 100 وجهة في آسيا، أفريقيا، أوروبا، الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، وكل ثلاث دقائق تقلع طائرة من طائرات الخطوط السعودية.

الموقع الرسمي للخطوط السعودية من خلال الرابط التالي .

حجز الخطوط السعودية داخلي من خلال الرابط التالي .