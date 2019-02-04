غواصة هتلر تظهر على شواطئ اسطنبول

أعلنت السلطات الألمانية عن عثورها على حطام إحدى غواصات يو23 الغارقة في البحر الأسود بالقرب من شواطئ إسطنبول خلال مشاركتها في الحرب العالمية الثانية واختفائها لـ 75 عاماً.

وكانت "يو 23" واحدة من بين 6 غواصات ألمانية معدة لمهاجمة السفن السوفيتية في البحر الأسود، وشاركت في 56 عملية عسكرية وتمكنت بالفعل من إغراق العشرات من السفن المعادية، لكن في العام 1944 نجح السوفييت في إغراق 3 من هذه الغواصات. حسب سكاي نيوز عربية

وتم العثور على حطام الغواصة الألمانية على عمق 40 متراً، وعلى بعد نحو 4 كيلومترات من منتجع أغفا، القريبة من إسطنبول.

منذ اختفائها في الحرب العالمية الثانية واصل خبراء بحثهم عن غواصات هتلر المختفية، وتم العثور عليها جميعا باستثناء يو 19 التي يرجح أن تكون غارقة في نفس المنطقة التي جرى فيها العثور على يو23 .