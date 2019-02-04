نقدم لكم سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 04-2-2019 في البنوك والسعر يرتفع بصورة تدريجية، يعيش الدولار الأمريكي حالة من الارتفاع التدريجي الطفيف في البنوك المصرية منذ شهرين، وذلك بعد الانخفاض المفاجئ له في شهر فبراير الماضي ووصول سعرة إلى 16 جنيه، وذلك في فترة العطلة الرسمية للمصانع بالصين وتوقف حاله الاستيراد التي يعتمد عليها السوق المصري بشكل كبير، وننشر لكم من خلال هذا المقال سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة من خلال جدول محدث عند وجود أي تغير في الأسعار، وكذلك أعلى سعر للشراء، وأقل سعر لبيع العملة الخضراء.

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 04-2-2019

بلغ متوسط أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية بين 17.62 جنيه إلى 17.72 جنيه، ويشهد سعر الدولار حالة من الارتفاع حيث أن الأسعار في ارتفاع مستمر، ولكن الارتفاع طفيف جداً، وبلغ سعر الشراء في بنك مصر اليوم 17.60 جنيه، بينما كان سعر البيع 17.70 جنيه، وفيما يلي جدول بسعر صرف الدولار اليوم في كل البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.64 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.70 بنك التنمية الصناعية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.64 17.72 3 ساعات اتش اس بى سى HSBC 17.63 17.73 4 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.63 17.73 يوم واحد بنك الإستثمار العربي AIB 17.63 17.73 3 ساعات بنك الكويت الوطني NBK 17.63 17.73 يوم واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.63 17.73 43 دقيقة بنك عودة 17.63 17.73 4 أيام البنك المصرى الخليجى 17.63 17.73 يوم واحد بنك التعمير والإسكان 17.63 17.73 21 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 17.63 17.73 4 أيام بنك البركة 17.63 17.73 1 ساعة بنك قناة السويس 17.63 17.73 يوم واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.63 17.73 1 ساعة البنك الأهلى اليونانى 17.62 17.72 1 ساعة بنك مصر إيران التنمية 17.62 17.72 3 ساعات بنك المشرق 17.62 17.72 4 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.62 17.72 يوم واحد كريدى أجريكول 17.62 17.72 4 أيام بنك التنمية الصناعية 17.60 17.70 4 أيام المصرف المتحد 17.60 17.70 يوم واحد بنك بلوم 17.60 17.70 5 أيام بنك مصر 17.60 17.70 5 أيام البنك الأهلي المصري 17.60 17.70 5 أيام البنك الزراعى المصرى 17.60 17.70 4 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.60 17.70 5 أيام بنك الإسكندرية 17.60 17.70 4 أيام المصرف العربى الدولى 17.60 17.70 21 ساعة البنك المركزى المصرى 17.60 17.73 21 ساعة

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سعر صرف الدولار اليوم

بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الدولار في فبراير من عام 2016، اتخذت الحكومة المصرية بعض الإجراءات والقوانين للقضاء على السوق الموازية، وقد نجحت في ذلك بشكل كبير، حيث أصبح سعر الدولار في السوق السوداء قريب جداً من السعر في البنوك المصرية، ويكاد يكون الفارق شبه معدوم، حيث أصبح الفارق بين سعر البنك والسوق الموازية من 5 إلى 10 قروش، وأصبحت حالة هبوط أو صعود السعر مرتبطة بسعر صرف الدولار في البنوك.

سعر الدولار الجمركي 2019

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية الحالي عن استمرار تخفيض قيمة الدولار الجمركي وذلك سعياً من الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية من خفض سعر السلع المستوردة ولو بشكل طفيف، وكان قد تم خفض السعر إلى 16 جنيه من قبل الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية الأسبق، ثم استمر القرار بعد تعيين الدكتور محمد معيط وزيراً للمالية، وعادة ما يمثل سعر الدولار الجمركي 90% من أسعار الدولار في البنوك المصرية.

المصرية. قرار جديد بشأن سعر الدولار الجمركي حيث قررت وزارة المالية المصرية تحرير سعر الدولار الجمركي لجميع السلع التي تندرج تحت مسمى السلع الاستفزازية أو الترفيهية، حيث تم تحرير السعر إلى 17.97 جنيه، وتشمل هذه السلع السجائر، والصابون، وأدوات النظافة الشخصية، والبرفانات، وأدوات التجميل والمكياجات، والهدايا ولعب الأطفال، والصابون، والأدوات المنزلية والكهربائية، وبعض أنواع الأسماك والفاكهة.

تحديث: اَخر أخبار سعر صرف الدولار



استقرار سعر الدولار اليوم الإثنين 04-2-2019 في معظم البنوك، حيث سجل سعر الدولار اليوم في بنك عودة 17.63 للشراء، وسجل سعر البيع 17.73 جنيه، بينما ارتفع السعر في بعض البنوك، حيث سجل السعر في البنك المركزي المصري للشراء 17.60، و17.73 بيع، وقد سجل أعلى سعر للشراء 17.64 جنيه البنك العقاري المصري العربي، بينما سجل أقل سعر للبيع 17.70 جنيه ببنك الإسكندرية، تابعوا معنا سعر صرف الدولار في البنوك المصرية محدث لحظة بلحظة فور تغير الأسعار.

الإثنين 04-2-2019 في معظم البنوك، حيث سجل في بنك عودة 17.63 للشراء، وسجل سعر البيع 17.73 جنيه، بينما ارتفع السعر في بعض البنوك، حيث سجل السعر في البنك المركزي المصري للشراء 17.60، و17.73 بيع، وقد سجل أعلى سعر للشراء 17.64 جنيه البنك العقاري المصري العربي، بينما سجل أقل سعر للبيع 17.70 جنيه ببنك الإسكندرية، تابعوا معنا في البنوك المصرية محدث لحظة بلحظة فور تغير الأسعار. إرتفاع سعر صرف الدولار في معظم البنوك المصرية إلى 17.63 للشراء، و17.73 في حالة البيع.

في معظم البنوك المصرية إلى 17.63 للشراء، و17.73 في حالة البيع. ارتفاع طفيف في أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية، حيث سجل سعر الشراء 17.63 جنيه، بينما سجل سعر البيع 17.73 في بنك البركة.

سعر الدولار الجمركيسعر الدولار الجمركي

نرحب بتعليقكم بتوقعاتكم لسعر صرف الدولار في البنوك الفترة المقبلة.