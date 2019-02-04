من هنا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية (ظهرت) الترم الأول 2019 بالإسم وررقم الجلوس موقع...

الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بمحافظة الإسماعيلية، والتي انتهت جميع إداراتها التعليمية بالفعل من أعمال إعلان النتيجة، وماهي إلا ساعات قليلة وتظهر النتيجة، ليستعلم عنها طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسماعيلية بالإسم ورقم الجلوس، عقب الإنتهاء من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية الترم الأول، على أن تُعرض النتيجة بالدرجات التفصيلية في جميع المواد، حيث تعد نتيجة الشهادة الإعدادية من أهم الشهادت في مراحل حياة الطالب الدراسية المبكرة، فبها يكون قد أتم مرحلة التعليم الأساسي، ولذلك يبحث الكثيرون الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية قبل انتهاء عطلة نصف العام.

ومن جانبه صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الأستاذ خالد خلف قبيصي، أن الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية قد انتهت من أعمال إعلان النتيجة، وتم ارسال أوراق النتيجة إلى مقر مديرية التربية والتعليم بمدينة الإسماعيلية، من أجل اعتمادها ونشرها على الموقع الرسمي للمديرية التعليمية لمحافظة الإسماعيلية، على أن يكون الإستعلام عن نتيجة اعدادية الإسماعيلية الترم الأول بالإسم ورقم الجلوس لجميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة وأولياء أمورهم.

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، سائر إدارات المحافظة التعليمية، حيث تكون نتيجة الإعدادية عامة على مستوى المحافظة، وكانت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية الترم الثاني من العام الماضي قد بلغت 82.28%، ومن المتوقع أن تشهد النسبة ارتفاعاً خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، حسبما أكدت العينة العشوائية لنتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بالإسماعيلية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بالإسماعيلية

“ظهرت النتيجة”

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسماعيلية رسمياً الآن، بعد ان اعتمدها اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية وظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة، وأمر في السياق ذاته، بنشر النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية للإستعلام عن النتيجة في نفس اليوم، على أن ننشر أكثر من رابط مباشر للإستعلام عن النتيجة بالإسم ورقم الجلوس فور إعلانها رسمياً.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالإسماعيلية

رابط مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية من هنا.

متابعتنا في “عرب نيوز” للحصول على النتيجة فور إعلانها وآخر أخبارها ونسب النجاح.

متابعتنا في التعليقات برقم الجلوس للمساعدة في احضار النتيجة.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بسائر محافظات الجمهورية من هنا.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية الترم الأول 2019

اعتماد نتيجة اعدادية الإسماعيلية 2019

اعتمد محافظ الإسماعيلية، اللواء حمدي عثمان، ظهر اليوم الأثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 79.13%، على مستوى كافة الإدارات التعليمية والمدارس العامة واللغات على مستوى المحافظة بمختلف قطاعاتها، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة بنسبة النجاح بالترم الأول العام الماضي بزيادة قدرها 5%.

ومن جانبه صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الدكتور خالد القبيصي، ان امتحانات الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية الترم الأول هذا العام 2019، قد شهدت قيد 21 ألف و707 طالب وطالبة، بلغ عدد الحاضرين منهم للإمتحانات 21 ألف و519 طالب وطالبة. ????????????????????????????????????