تراند اليوم : عاجل - بوابة السويس التعليمية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 حسب رقم الجلوس ( natiga edu suez) نتيجة...

أعلنت قبل قليل نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة السويس للفصل الدراسي الاول 2019 عبر موقع بوابة السويس التعليمية، حيث ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في السويس حسب رقم الجلوس وبالاسم وبكشف درجات لجميع طلاب وطالبات الذين تقدموا لخوض امتحانات الفصل الدراسي الاول.

اعتمد اللواء الوزير عبد المجيد صقر محافظ السويس الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في حضور القيادات التعليمية بالمحافظة.

وأكد محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، قيامة بمتابعة التعليمية باستمرار داخل المدارس بالمحافظة في النصف الدراسي الثاني.

بوابة السويس نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة السويس.. إضغط هنا

وقالت وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس، إن نسبة النجاح بلغت 75%، والتي حققت تميزا عن نسبة العام الدراسي الماضي لنفس الفصل الأول بفارق حوالي أربعة درجات عن العام الماضي.

وأكدت سلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم، أنه أدى 10740 طالب امتحان الشهادة الإعدادية لمحافظة السويس للعام الحالي.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 حسب رقم الجلوس السويس ( natiga edu suez) من خلال الرابط التالي .

روابط نتائج الثالث الاعدادي 2019 الفصل الاول جميع المحافظات :-

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسوان.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسكندرية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بنى سويف.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسيوط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة دمياط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسماعيلية.. إضغط هنا

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نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة كفر الشيخ.. إضغط هنا

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نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة السويس.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحر الأحمر.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات من خلال الرابط التالي .