نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 في سوهاج وقنا والمنوفية برقم الجلوس

تنشر وكالة سوا الاخبارية نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 في محافظات سوهاج وقنا والمنوفية برقم الجلوس.

اعتمد اليوم الأحد 3 فبراير الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة سوهاج، وقد بلغت نسبة النجاح على مستوي المحافظة 76% فى جميع مدارس وإدارات محافظة سوهاج، كما اعتمد سيادته نتيجة الشهادة الإعدادية الرياضية، والإعدادية المهنية، والشهادة الإعدادية للصم، والشهادة الإعدادية للمكفوفين.

وصرح الدكتور عمرو شلتوت وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بأن عدد المتقدمين لامتحان نصف العام 2019 قد بلغ 70 ألف 531 طالب وطالبة، وقد حضر منهم 70 ألف 393 طالبة وطالبة، وقد بلغ عدد الطلبة الناجحين 54 ألف 533 طالب وطالبة بنسبة نجاح قدرها 76% بجميع مدارس المحافظة.

وأضاف الدكتور عمرو شتلوت بأن ترتيب الإدارات التعليمية على مستوي المحافظة جاء كالتالي: احتلت إدارة أخميم المركز الأول بنسبة 87.9%، يليها إدارة دار السلام التعليمية بنسبة نجاح قدرها 84%، ثم إدارة جرجا، وإدارة البلينا فى المركز الثالث بنسبة نجاح 80%، وقد جاءت إدارة طهطا التعليمية فى المركز الأخير بنسبة نجاح قردها 59%.

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بانه تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة سوهاج على شبكة الإنترنت ويمكن الحصول عليها برقم الجلوس من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج

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واعتمد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، صباح اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية دور نصف العام يناير 2019 بنسبة نجاح 82.11% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة وطلاب المنازل.

وصرح مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بأنَّه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 65 ألف طالب، فيما بلغ عدد الحاضرين منهم 64 ألفًا و893 طالبًا وبلغ عدد الناجحين 53 ألفًا و286 طالبًا.

كما اعتمد محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم دور يناير 2019 بنسبة نجاح 69%، كما بلغ عدد الطلاب المتقدمين والحاضرين للإمتحانات 42 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 29 طالبًا.

واعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية للمكفوفين دور يناير 2019 بنسبة نجاح 25%، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين والحاضرين للامتحانات 12 طالبًا.

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ننشر لكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة قنا الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا الدكتور خالد صبرى عثمان أنه مازالت عملية التصحيح مستمرة في محافظة قنامؤكداً أن أعمال الكنترول بدأت مباشراً عقب أداء طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية لإختبارات الفصل الدراسي الاول وأتموا جميعاً إختبارات جميع المواد التي تقرر دراستها خلال الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية لسنة 2019 كما أوضح الشناوي أيضاً أنه عقب الإنتهاء من أعمال الكنترول وتصحيح أوراق إجابات الطلبة والطالبات ورصد وتجميع الدرجات سوف يتم رفع نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية بعد اعتمادها من محافظ قنا اللواء هشام سعيد .

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة قنا الترم الاول ويتم إعلانها مباشراً عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم والبوابة الالكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة قنا ومن ثم بعد ذلك إعلانها بجميع المدارس الإعدادية بمحافظة قنا يأتي اعلان النتيجة عبر مواقع الإنترنت تسهيلاً علي الطالب وولي الأمر حيث يخفف ذلك من معاناة الجميع للذهاب الي المدارس والإزدحام أمام أبواب المدارس للحصول علي نتيجة أي صف من الصفوف التعليمية وبما أن الشهادة الإعدادية تعد من أهم الصفوف فتقرر رفع نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول عقب إعتمادها مباشراً .

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