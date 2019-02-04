عساف: لغة الفن واحدة وان اختلفت لهجتها

حصدت الأغنية الأخيرة لمحبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف عشرات ملايين المشاهدات خلال الشهور الأولى على إطلاقها، وكانت باللهجة العراقية وحملت اسم "مكانك خالي".

والأغنية التي كانت من كلمات الشاعر رامي العبودي، والحان الموسيقار علي صابر، وتوزيع الحان عثمان عبودي، انتشرت بشكل كبير وأخذت حيزا واسعا في المحطات والفضائيات العربية، وتفاعل معها الجمهور العربي بمختلف قطاعاته.

وقال محبوب العرب، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أن "مكانك خالي" هي تجربة رائعة خاصه وأنها نافذة اطل بها على الجمهور العربي أبادله المحبة والاحترام من المحيط إلى الخليج.

ولفت إلى أن الأغنية العربية هي أحد أهم الجسور التي تمتن علاقات الشعوب العربية، وهي النبض الحقيقي لهذه الشعوب على اختلاف لهجاتها".

واعتبر أن المشاعر والعواطف الحقيقية هي لغة موحدة سواء صدحت في القدس أو بغداد أو أي عاصمة عربية، مشددا على أن الفنان العربي هو ملك لجمهوره ولا يجوز أن يحتكر فنه أو صوته أو يحتجب عن أي من محبيه.

ويرى أن الرسالة التي يحملها النجوم العرب كبيرة ودورهم لا يقل أهمية عن تلك الأدوار التي تساهم وتعزز تشكيل الهوية العربية.