نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس الان

جاءت نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 في جميع محافظات مصر عبر موقع وزارة التربية والتعليم ليهتم بها أبناء تلك الفرقة الدراسية الهامة، حيث أصبح الصف الأول الثانوي العام جزء لا يتجزأ من شهادة الثانوية العامة، باستثناء هذا العام، فهو عام تجريبي ولكن من بداية العام القادم ستكون تلك الفرقة شهادة هامة للغاية في مصر ، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة أولى ثانوي سيتم الإعلان عنها في مدارس مصر وأيضًا عبر رابط وزارة التربية والتعليم، وجديراً بالذكر ظهرت بعض تلك النتائج بالفعل في بعض المدارس.

نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019

كما ذكرنا أعلاه، أكد الدكتور الدكتور طارق شوقي، أن نتيجة الصف الأول الثانوي في مصر سيتم الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ومن الجانب الآخر، يباشر سيادته كل عمليات التصحيح الخاصة بأوراق الامتحانات، كما أكد سيادته من نفس المضمون، أن هذا النظام سيعكس إيجابية كبيرة ولكن على المدى البعيد، كما أكد أن هناك استعدادات كبيرة من أجل نهضة التعليم في مصر ومن خلال تطبيق نظام الثانوية العامة، سيتم نقل مصر إلى مواكبة الكثير من الدول المتقدمة في مجال التعليم وعلى رأسهم اليابان وأمريكا وفرنسا وسويسرا وغيرهم من الدول.

موقع وزارة التربية والتعليم

ومن خلال تتبعنا مع موقع وزارة التربية والتعليم، أكد الموقع أن العمل يجرى الآن على قدم وساق، وقد يكون بداية الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام الدراسي هو لحظة إعلان نتيجة أولى ثانوي عام في مصر، علمًا بأن تبدأ الامتحانات القادمة في شهر مارس، ثم تأتي مرة أخرى في مايو، ويأتي الامتحان الأخير في شهر يوليو، وقد يطبق هذا مع السنوات القادمة أيضًا، حيث من المعروف أن طالب أولى ثانوي سيمتحن 4 مرات كل عام، وعلى موقع وزارة التربية والتعليم ستظهر النتائج الآتية.

نتيجة أولى ثانوي عام القاهرة

نتيجة أولى ثانوي عام في الإسكندرية

نتيجة أولى ثانوي عام في الجيزة

نتيجة أولى ثانوي عام في القليوبية

نتيجة أولى ثانوي عام في الدقهلية

نتيجة أولى ثانوي في الغربية

نتيجة أولى ثانوي عام في الشرقية

نتيجة أولى ثانوي عام في البحيرة

نتيجة أولى ثانوي عام في دمياط

نتيجة أولى ثانوي عام كفر الشيخ

نتيجة أولى ثانوي عام مطروح

نتيجة أولى ثانوي عام القفي محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء

نتيجة أولى ثانوي عام في الفيوم وبني سويف وسوهاج وأسيوط، وقنا، والمنيا، وأسوان والأقصر

نتيجة أولى ثانوي عام في مصر

مازال السعي وراء تلك النتيجة يشدد بطريقة كبيرة داخل كافة المواقع على الإنترنت، ومن جانب وزارة التربية والتعليم، فقد أكدت أن نظام الامتحانات open book، هو نظام جيد من أجل جمع الإجابات من أكثر من فصل أو بات طبقًا للمنهج أو المقرر الدراسي، أما عن أراء الطلاب وطالبت تلك النتيجة، فقد أجمع الكثير أن هذا النظام جيد ويزيد من الآفق بدرجة كبيرة وقد ينقل التعليم في مصر إلى الإزدهار والتقدم في جميع المجالات.

مازالت النتيجة لم تظهر بعد ولكن يمكنا القول، أن جميع عمليات تصحيح أوراق الامتحانات قد انتهت، وجاري الآن رصد الدرجات ومن ثم إرسال نتيجة أولى ثانوي عام الترم الأول 2019 (نتيجة الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي العام) للسيد الوزير لاعتمادها، وبعدها يتم إرسالها إلى كافة المدارس المتواجدة حول جمهورية مصر العربية، ومن خلال الاستعلام من المدارس تتأكد من صحة النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم.

وإذا ظهرت النتيجة، ووجد صعوبة بالغة في الوصول إليها بسبب الضغط، اترك لنا رقم جلوسك داخل صندوق التعليقات، وستقوم إدارة موقع عربن يوز بالاستعلام عنها وجلبها لك بالمجموع الكلي ودرجات كل المواد على حدة.