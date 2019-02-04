“ظهرت”نتيجة الإعدادية في محافظة المنوفية| برقم الجلوس استعلم عن نتيجة الصف الثالث...

يتابع الطلاب، من طلبة الشهادة الإعدادية، في محافظة المنوفية، الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد امتحانات منتصف العام للعام 2018-2019، وانتهاء الأسبوع الأول بعد انتهاء الامتحانات، وقد صرح المتحدث الرسمي باسم مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية الانتهاء التام من تصحيح أوراق امتحانات الطلاب، ومراجعتها وتقديمها للسيد محافظ المنوفية لاعتمادها، تمهيدا للإعلان عنها، وتقوم البوابة الإلكترونية للمحافظة بنشر النتائج، كما أعلن موقع اليوم السابع بوابة خاصة لنشر النتائج(لا يعمل إلا بعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول). نتيجة الإعدادية في محافظة المنوفية

نتيجة الإعدادية في محافظة المنوفية

نتابع معك عزيزي الطالب موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية للتعرف على آخر الأخبار، قم بالدخول على رابط الاستعلام المباشر عن نتيجة الإعدادية بالمنوفية من هنا،إذا لم يعمل ادخل على رابط اليوم السابع هنا.قم بإدخال رقم الجلوس وضغط”بحث عن النتائج”، ويتم نشر النتائج،في مراكز المحافظة تلا – الشهداء – منوف – السادات – الباجور – قويسنا – أشمون – شبين الكوم، كما يتم فتح باب التظلم على النتائج بعد الإعلان عنها على المواقع الرسمية بيومين.

توزيع درجات منتصف العام

المادة الدرجة لغة عربية 40 درجة رياضيات 30 درجة انجليزي 30 درجة دراسات 20 درجة علوم 20 درجة المجموع 140 درجة

ملحوظة: لا يتم احتساب مواد التربية الدينية – الكمبيوتر – التربية الرياضية – المجالات، من مواد النجاح، من مواد المجموع، إلا أن الطالب عليه النجاح فيهم، كما لا يتم احتساب النجاح في منتصف العام بالمواد الدراسية نجاحا، فيجب أن تضاف درجات التيرم الأول إلى التيرم الثاني، من مجموع 280 في نهاية العام.

يتم فتح باب التظلمات على النتائج بعد الانتهاء من إعلانها بيومين، على أن يقوم الطالب بتقديم التظلم إلى مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.

لا يتم احتساب درجات التربية الفنية والرياضية والمجالات في المجموع، كما تعتبر تلك الدرجات نجاح أو رسوم إلا بعد أن يتم جمعها على درجات الفصل الدراسي الثاني.

على أن يتم إرسال النتيجة على بريد الطالب الإلكتروني فور الإعلان عنها، ويتابع الطالب المدرسة التابع لها لمباشرة قوائم نتائج الطلاب والتأكد من النتائج.

تحديث 3 فبراير 2019: أعلن موعد اليوم السابع الشهير اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم والإعلان عنها عبر موقع نتائج المحافظة.

اترك رقم الجلوس عزيزي الطالب في تعليق على هذا المقال وسوف نوافيكم بها بعد الانتهاء من إعلانها عبر بريدك الإلكتروني.