“ترقب”نتيجة الإعدادية الإسماعيلية| نتائج الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة فور الإعلان عنها...

يتابع الطالب المصري، ممن انتهى من امتحانات الثالث الإعدادي، منتصف العام، في محافظة الإسماعيلية، الإعلان عن النتائج، وذلك بعد الإعلان عن اعتماد السيد محافظ الإسماعيلية للنتائج تمهيدا للإعلان عنها، ويذكر أن الطلاب قد انتهوا من امتحانات منتصف العام للعام الدراسي 2018-2019، من حوالي أسبوعين، ويترقبوا الحصول عليها من خلال موقع نتائج المحافظة، بالاسم ورقم الجلوس.نتيجة الشهادة الإعدادية الاسماعيلية

نتيجة الشهادة الإعدادية الإسماعيلية

أعلن موقع اليوم السابع الشهير عن موعد الإعلان عن نتيجة الثالث الإعدادي بمحافظة الإسماعيلية، والذي يتم في نهاية يناير 2019، أو بداية فبراير، وذلك بعد عرض النتائج على السيد محافظ الجيزة لاعتمادها، بعد مراجعتها جيدا، ويتم نشر النتائج عبر موقع نتائج المحافظة.

الاستعلام عن نتيجة الإعدادية

قم بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية أدخل الاسم ورقم الجلوس. اضغط بحث.

جدول توزيع الدرجات

المادة المجموع لغة عربية 40 درجة رياضيات 30 درجة انجليزي 30 درجة دراسات 20 درجة علوم 20 درجة المجموع 140 درجة

قد تجد الموقع لا يعمل الآن، بسبب كثرة دخول الباحثين عن النتيجة عليه، أو لعدم نزول النتائج عليه، لم يتم تفعيله، تابع الدخول عليه من وقت لأخر.

تحديث: تم الانتهاء من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية منتصف العام والإعلان عنها عبر موقع نتائج المحافظة بنجاح كبير/ ونسبة نجاح تجاوزت 71%.

على أن يتم إرسال النتيجة على بريد الطالب الإلكتروني فور الإعلان عنها، ويتابع الطالب المدرسة التابع لها لمباشرة قوائم نتائج الطلاب والتأكد من النتائج.

لا يتم احتساب درجات التربية الفنية والرياضية والمجالات في المجموع، كما تعتبر تلك الدرجات نجاح أو رسوم إلا بعد أن يتم جمعها على درجات الفصل الدراسي الثاني.